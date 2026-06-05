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Κρήτη: Αγανάκτηση στο Καστέλλι Φουρνής για τον "πάγο" στα έργα - Η απάντηση του Δήμου
Καστέλλι Φουρνής
clock 10:24 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν κάτοικοι του Καστελλίου Φουρνής, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, σχετικά με την πορεία των έργων κατασκευής του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης που ξεκίνησαν στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, οι εργασίες προχώρησαν έως την περίοδο του Πάσχα, ωστόσο έκτοτε έχουν διακοπεί, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τελική φάση αποκατάστασης των δρόμων με την προβλεπόμενη επίστρωση από πέτρες ή πλάκες.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι, μετά από περίπου 11 εβδομάδες αδράνειας, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους εξαιτίας της ημιτελούς κατάστασης των έργων. Όπως σημειώνουν, οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την καταγγελία αποτυπώνουν τις συνθήκες που επικρατούν στο χωριό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην καθημερινή τους μετακίνηση.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου απαντώντας στο ekriti τονίζει, προκειμένου να αποτυπωθεί με πληρότητα η εικόνα σχετικά με τις εργασίες που εξελίσσονται στην περιοχή,  τις εξής διευκρινήσεις: 

"Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους κατοίκους ότι οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Καστέλλι Φουρνής συνδέονται με τον προγραμματισμό πλακοστρώσεων σε εσωτερικούς δρόμους του οικισμού.

Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτέλεση διπλών εργασιών και η εκ νέου διάνοιξη των ίδιων σημείων, κρίθηκε σκόπιμο να προηγηθούν οι παρεμβάσεις της ΔΕΥΑΑΝ στο πλαίσιο του έργου αποχέτευσης που υλοποιείται στην περιοχή.

Οι εργασίες της ΔΕΥΑΑΝ έχουν ολοκληρωθεί και οι τομές που πραγματοποιήθηκαν έχουν προσωρινά αποκατασταθεί με επίχωση.

Ο Δήμος έχει ήδη ενημερώσει τον ανάδοχο του έργου και αναμένει την έναρξη των εργασιών για την οριστική αποκατάσταση και ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στους συγκεκριμένους δρόμους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ανάδοχος αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες το αμέσως προσεχές διάστημα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, με τη μικρότερη δυνατή όχληση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής".

Δείτε τις φωτογραφίες:

Καστέλλι Φουρνής
Καστέλλι Φουρνής
Καστέλλι Φουρνής
Καστέλλι Φουρνής
Καστέλλι Φουρνής

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