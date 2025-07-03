Καστέλλι Πεδιάδας: Κάλεσμα για εγγραφή και φοίτηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για το νέο σχολικό έτος

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας λειτουργεί Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) στο Καστέλλι, μια σύγχρονη δομή εκπαίδευσης ενηλίκων, που απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο).Σκοπός του Σ.Δ.Ε. είναι να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση, συμβάλλοντας στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη των εκπαιδευομένων. Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) σχολικά έτη και στο τέλος της χορηγείται τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Οφέλη της φοίτησης στο Σ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Παράρτημα Καστελλιου:

Απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου, ισότιμου με αυτό του τυπικού σχολείου.

Βελτίωση των δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο, στα μαθηματικά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και προσωπικής ενδυνάμωσης (επικοινωνία, συνεργασία, αυτοεκτίμηση).

Δωρεάν φοίτηση, χωρίς εξετάσεις.

Ευέλικτο ωράριο μαθημάτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων.

Συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.

Ενίσχυση επαγγελματικών προοπτικών και διευκόλυνση ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από αυτή την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος 2025-26. Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:

●Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου- τηλ: 2891340300

●Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου- τηλ :2891340115

● Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού- τηλ: 2891340405

και στον

●Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας & Αθλητισμού Ψυλλάκη Στέφανο- τηλ: 6937005192

