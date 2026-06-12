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Ηράκλειο: Τιμήθηκε η μνήμη των ηρώων του σαμποτάζ του 1942 στο αεροδρόμιο
εκδηλωση σαμποταζ αεροδρομιου ηρακλειου
clock 14:25 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος και κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές στα μνημεία «SAS και Black Watch» στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τιμήθηκε σήμερα η μνήμη των ηρώων που συμμετείχαν στο μεγάλο σαμποτάζ κατά της γερμανικής κατοχής τη νύχτα της 13ης προς 14ης Ιουνίου 1942.

Στην τιμητική εκδήλωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στεφάνι κατέθεσαν η Πρόξενος της Γαλλίας Σοφία Τσαντιράκη και ο Αντισυνταγματάρχης Alfred Manch απόστρατος Γάλλος Αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων SAS, ο βουλευτής Ηρακλείου της Ν.Δ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιώργος Καραντινός, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας, των κομμάτων, της Αυτοδιοίκησης, των Εφέδρων και Αποστράτων Αξιωματικών εκπρόσωποι φορέων και Αντιστασιακών οργανώσεων.

εκδηλωση σαμποταζ αεροδρομιο ηρακλειου

Στην κατάθεση στεφάνων παρούσα ήταν και η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη ενώ αναφορά στο ιστορικό του Σαμποτάζ έκανε η εκπαιδευτικός-διευθύντρια στο 13ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου Αγγελική Μαράκη παρουσία μαθητών από το 4ο δημοτικό σχολείο Ν. Αλικαρνασσού.

συριγωνακης εκδλωση σαμποταζ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης σε δήλωση του ανέφερε: «Με τις σημερινές εκδηλώσεις εορτάζουμε την επέτειο του σαμποτάζ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου που έγινε τον Ιούνιο του 1942. Καταγράφεται ως το πρώτο σαμποτάζ εναντίον των δυνάμεων του Άξονα, ένα γεγονός θάρρους και αυτοθυσίας, ένα ιστορικό γεγονός που αναπτέρωσε το ηθικό των συμμαχικών δυνάμεων, ένα γεγονός που γιγάντωσε το αντιστασιακό κίνημα σε ολόκληρο το νησί και αποτέλεσε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής.

εκδηλωση σαμποταζ

Τιμούμε σήμερα με αυτές τις εκδηλώσεις την μνήμη των ηρώων προγόνων μας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία την ανεξαρτησία τη δημοκρατία τη δικαιοσύνη. Να είναι Αθάνατοι"

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Εκδήλωση Σαμποτάζ Αεροδρόμιο Ηρακλείου
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