Ηράκλειο - Οργανώνουν συναυλία με τίτλο: Ένα ασθενοφόρο για την Γάζα

Η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, με τη στήριξη συλλογικοτήτων και φορέων από ολόκληρη την Κρήτη, διοργανώνει συναυλία αλληλεγγύης με τίτλο «Ένα ασθενοφόρο για τη Γάζα», την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, στις 20:00, στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο.
Η εκδήλωση έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ενός ασθενοφόρου με ειδικό ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο θα αποσταλεί στη δοκιμαζόμενη Γάζα, καλύπτοντας άμεσες και ζωτικές ανάγκες περίθαλψης. Παράλληλα, η πρωτοβουλία στοχεύει να αναδείξει την αλληλεγγύη των πολιτών της Κρήτης στον Παλαιστινιακό λαό, ενισχύοντας τη φωνή των ανθρώπων που διεκδικούν ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια.
Η συμμετοχή και η στήριξη τοπικών συλλογικοτήτων, κοινωνικών ομάδων και φορέων αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας, στέλνοντας ένα συλλογικό μήνυμα ενότητας και διεθνιστικής αλληλεγγύης.
📍 Τοποθεσία: Πάρκο Γεωργιάδη, Ηράκλειο
🕗 Ώρα έναρξης: 20:00
📅 Ημερομηνία: Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025
🎟️ Είσοδος ελεύθερη – Εθελοντική οικονομική ενίσχυση για την αγορά του ασθενοφόρου
Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός που έπεσε από μεγάλο ύψος
Ηράκλειο: Συνωστισμός για τις νέες ταυτότητες - Από Σεπτέμβρη τα ραντεβού