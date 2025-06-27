Ηράκλειο - Οργανώνουν συναυλία με τίτλο: Ένα ασθενοφόρο για την Γάζα

Η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, με τη στήριξη συλλογικοτήτων και φορέων από ολόκληρη την Κρήτη, διοργανώνει συναυλία αλληλεγγύης με τίτλο «Ένα ασθενοφόρο για τη Γάζα», την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, στις 20:00, στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ενός ασθενοφόρου με ειδικό ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο θα αποσταλεί στη δοκιμαζόμενη Γάζα, καλύπτοντας άμεσες και ζωτικές ανάγκες περίθαλψης. Παράλληλα, η πρωτοβουλία στοχεύει να αναδείξει την αλληλεγγύη των πολιτών της Κρήτης στον Παλαιστινιακό λαό, ενισχύοντας τη φωνή των ανθρώπων που διεκδικούν ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Η συμμετοχή και η στήριξη τοπικών συλλογικοτήτων, κοινωνικών ομάδων και φορέων αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας, στέλνοντας ένα συλλογικό μήνυμα ενότητας και διεθνιστικής αλληλεγγύης.

📍 Τοποθεσία: Πάρκο Γεωργιάδη, Ηράκλειο

🕗 Ώρα έναρξης: 20:00

📅 Ημερομηνία: Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025

🎟️ Είσοδος ελεύθερη – Εθελοντική οικονομική ενίσχυση για την αγορά του ασθενοφόρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

