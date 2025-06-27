ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:01
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο - Οργανώνουν συναυλία με τίτλο: Ένα ασθενοφόρο για την Γάζα
clock 16:43 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, με τη στήριξη συλλογικοτήτων και φορέων από ολόκληρη την Κρήτη, διοργανώνει συναυλία αλληλεγγύης με τίτλο «Ένα ασθενοφόρο για τη Γάζα», την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, στις 20:00, στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ενός ασθενοφόρου με ειδικό ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο θα αποσταλεί στη δοκιμαζόμενη Γάζα, καλύπτοντας άμεσες και ζωτικές ανάγκες περίθαλψης. Παράλληλα, η πρωτοβουλία στοχεύει να αναδείξει την αλληλεγγύη των πολιτών της Κρήτης στον Παλαιστινιακό λαό, ενισχύοντας τη φωνή των ανθρώπων που διεκδικούν ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Η συμμετοχή και η στήριξη τοπικών συλλογικοτήτων, κοινωνικών ομάδων και φορέων αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας, στέλνοντας ένα συλλογικό μήνυμα ενότητας και διεθνιστικής αλληλεγγύης.

📍 Τοποθεσία: Πάρκο Γεωργιάδη, Ηράκλειο
🕗 Ώρα έναρξης: 20:00
📅 Ημερομηνία: Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025
🎟️ Είσοδος ελεύθερη – Εθελοντική οικονομική ενίσχυση για την αγορά του ασθενοφόρου 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός που έπεσε από μεγάλο ύψος

Ηράκλειο: Συνωστισμός για τις νέες ταυτότητες - Από Σεπτέμβρη τα ραντεβού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis