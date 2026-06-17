Ηράκλειο: Νυχτερινή βάρδια με ένα γιατρό στο «Νίκος Καζαντζάκης» των εκατομμυρίων επιβατών

Ανησυχία για την υγειονομική κάλυψη εργαζομένων και επιβατών, προκαλεί η έλλειψη προσωπικού στο ιατρείο του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, όπου καθημερινά διακινούνται δεκάδες χιλιάδες επιβάτες.

Το ζήτημα έφερε στο προσκήνιο με επίσημη παρέμβασή του ο περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Βρύσαλης, ο οποίος καλεί την περιφερειακή αρχή να τοποθετηθεί για την κατάσταση της δημόσιας υγείας, στις πύλες εισόδου του νησιού.

Η στελέχωση του ιατρείου χαρακτηρίζεται ως οριακή. Όπως αναφέρεται, στη συνήθη βάρδια υπηρετούν μόλις δύο γιατροί και ένας νοσηλευτής, οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε εξαιρετικά πιεστικούς ρυθμούς εργασίας.

Η κατάσταση επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, όπου ο εφημερεύων γιατρός παραμένει εντελώς μόνος του, χωρίς την υποστήριξη νοσηλευτικού προσωπικού.

Παράλληλα με τα επείγοντα περιστατικά, το ιατρικό προσωπικό επιφορτίζεται συχνά και με τα καθήκοντα του οικογενειακού ιατρού, όπως η διεκπεραίωση συνταγογραφήσεων, γεγονός που αυξάνει τον φόρτο εργασίας και μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών.

«Είναι προφανές ότι -παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του λιγοστού προσωπικού- δεν μπορούν σε αυτές τις συνθήκες να καλυφθούν οι ανάγκες πρώτων βοηθειών σ’ ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες επιβάτες καθημερινά, με πάνω από 2,2 εκατ. επιβάτες στο πεντάμηνο από την αρχή του 2026 μέχρι και το τέλος Μαΐου και με περίπου 2.000 εργαζόμενους να εργάζονται στον χώρο, χωρίς τα αναγκαία μέτρα προστασίας της Υγείας»,τονίζει ο κ.Βρύσαλης.

Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η Περιφέρεια, ώστε να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση και την 7η ΥΠΕ.

Ζητούνται πλήρης και άμεση στελέχωση του Ιατρείου του αεροδρομίου με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και κάλυψη όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων προκειμένου να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες περίθαλψης.

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