Ηράκλειο: Μειώθηκαν φέτος οι αιτήσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

Σοβαρή μείωση καταγράφει τη φετινή χρονιά, ο αριθμός των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας. Ειδικότερα όπως προκύπτει φέτος ο αριθμός των αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου μειώθηκε στις 1550 αιτήσεις ενώ πέρυσι οι αιτήσεις έφταναν τις 1770. Τα αμέσως προηγούμενα χρόνια οι αιτήσεις έφταναν τις 1900 και ακόμα παλαιότερα προσέγγιζαν τις 2.000.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν τη δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται και δείχνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εξέλιξη του δημογραφικού προβλήματος καθώς το υψηλό κόστος διαβίωσης η εργασιακή ανασφάλεια και η στεγαστική ακρίβεια αποθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια. Σε ότι αφορά στην ένταξη των παιδιών στις προσχολικές δομές, από τις 1550 αιτήσεις ο Δήμος εκτιμά ότι μπορεί να καλύψει τις 1200- 1250 θέσεις πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 250 παιδιά δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν.

Παράλληλα αυτό το οποίο εκτιμάται στη Λότζια είναι ότι η μεγάλη μείωση των αιτήσεων μοιραία δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα σε σχέση με το σχεδιασμό των δομών προσχολικής αγωγής και θα πρέπει να υπάρξει μια ανασύνταξη του σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό θα κλείσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Γιόφυρο όπου λειτουργεί σε μισθωμένο κτήριο με υψηλό ενοίκιο και ελάχιστα παιδιά που εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγηθούν είτε σε σταθμό των Δειλινών, είτε στη νέα δομή που διαμορφώνεται στο κτήριο που διατέθηκε από το ΙΤΕ στο Δήμο Ηρακλείου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις ζήτησης που δέχεται ο Δήμος σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή προέρχονται είτε από το κέντρο της πόλης και την περιοχή του Μπασταμπά, όπου τα πράγματα είναι κορεσμένα σε ότι αφορά στις δυνατότητες των κτηρίων, είτε αφορά στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Ο Δήμος ήδη προχωρά στην αύξηση των θέσεων του βρεφονηπιακού σταθμού τον Πόρο ενώ παράλληλα εξετάζει την προοπτική δημιουργίας νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού όπου εκεί υπάρχει ένα ακίνητο καθαρό πολεοδομικά που μπορεί να αξιοποιηθεί. Αντίστοιχα εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας νέου νηπιαγωγείου στην περιοχή της Κνωσού.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στην ΜΕΘ ανήλικος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικο πατίνι

Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό με ένα κουζινομάχαιρο δίπλα του

Αποκάλυψη Ράδιο Κρήτη: Εκεί θα γίνει η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο