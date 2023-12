Ηράκλειο: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δρώμενα στην πλατεία Ελευθερίας

Συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή 24/12 οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της ΔΗΚΕΗ στην Πλατεία Ελευθερίας.

Αναλυτικά:

12:00 – 13:00 Οι μουσικές σχολές Χάρης Σάρρης μας προσκαλούν σε μια συναυλία με το σύνολο Σαξοφώνων και την Μπαντίνα της σχόλης σε ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει Antony Dvorak, Astor Piazzolla, Nino Rota, Michael Jackson, James Brown, Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και πολλά άλλα αγαπημένα τραγούδια!

19:30 – 20:30 Συναυλία με τους Can of Gems. Αυτή την παραμονή τα παιδιά των Can of Gems ανοίγουν το κουτί με τα πολύτιμα πετράδια τους, κι έρχονται να τα μοιραστούν μαζί μας. Για την μπάντα αυτή πολύτιμο είναι ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε. Με τα διαφορετικά τους ακούσματα και έναν ήχο που σε χωρά σε

όρια, δένουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, την ελληνική με την ξένη μουσική και μας ταξιδεύουν στον νοσταλγικό τους χάρτη όπου σίγουρα ο καθένας μας θα βρει τον θησαυρό του.

20:40 – 22:00 Συναυλία με την Εμμανουέλα Νινιράκη

Η Εμμανουέλα Νινιράκη στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου! Μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες της θα φορέσουν τα γιορτινά τους και θα βρεθούν για μια συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας στις 24 Δεκεμβρίου. Τραγούδια από τη δισκογραφία της ερμηνεύτριας, αλλά και αγαπημένα τραγούδια

της ελληνική μουσικής, θα παρουσιαστούν με αυτοσχεδιαστική διάθεση μέσα από ηλεκτρικούς και παραδοσιακούς ήχους. Μαζί της επί σκηνής: Νίκος Βογιατζάκης (ηλεκτρική κιθάρα), Μανώλης Κανακάκης

(πιάνο, κανονάκι), Παναγιώτης Καπιζιώνης (μπουζούκι), Χάρης Μανουσάκης (ακουστική κιθάρα)

Υπενθυμίζουμε πως στο χώρο στάθμευσης δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου έχουν τοποθετηθεί παιχνίδια και το σπιτάκι του Άι Βασίλη ενώ το καρουζέλ στον πεζόδρομο της δικαιοσύνης σας υποδέχεται καθημερινά από τις 11:00

– 15:00 και από τις 17:00 -21:00 με ελεύθερη είσοδο!

Παράλληλα τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια εκτείνονται κατά μήκος του πεζόδρομου της Δικαιοσύνης μέχρι και την Ίδης ενώ στην 25ης Αυγούστου μέχρι και την πλατεία του Αγίου Τίτου βρίσκονται τα σπιτάκια των εθελοντικών οργανώσεων.

