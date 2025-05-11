Η Γιορτή της Μητέρας, αφιερωμένη στην πιο γλυκιά ύπαρξη!

Η Γιορτή της Μητέρας είναι μια ημέρα παραδοσιακά αφιερωμένη στις μητέρες και γιορτάζεται τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε πολλές ακόμη χώρες, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, η οποία φέτος είναι την Κυριακή 11 Μαΐου.

Αποτελεί μια ετήσια εορτή που τιμά τη μητέρα, τη μητρότητα και την επιρροή των μητέρων στην κοινωνική εξέλιξη.

Μπορεί να φαντάζει ως μια ημέρα που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όμως κάθε φορά έχει κάτι το ιδιαίτερο και κάτι μοναδικό να προσφέρει.

Το πιο πολύτιμο δώρο για μία μητέρα, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος που περνάμε μαζί της, ο χρόνος που αφιερώνουμε για να της μιλήσουμε και να την ακούσουμε, είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός. Μια οικογενειακή συγκέντρωση, ένα σπιτικό γεύμα, ή απλά ένας καφές παρέα, μπορεί να μετατρέψει αυτήν την Κυριακή σε μία αξέχαστη ημέρα.

Φέτος, στη Γιορτή της Μητέρας, αφήστε το κινητό στην άκρη, κλείστε την τηλεόραση και δώστε χώρο στις αληθινές κουβέντες. Θυμηθείτε όμορφες στιγμές, γελάστε και δημιουργήστε αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα.

Οι μητέρες που μας λείπουν

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για πολλούς ανθρώπους, η Γιορτή της Μητέρας έχει μια γλυκόπικρη γεύση, ειδικά όταν εκείνη έχει φύγει από κοντά μας. Αυτή η ημέρα είναι και μία ευκαιρία να τιμήσουμε τη μνήμη της με ένα κερί, μια επίσκεψη στο αγαπημένο της σημείο ή απλώς με όμορφες αναμνήσεις που μοιραζόμαστε με άλλους.

Η αγάπη που πήραμε από τη μητέρα μας παραμένει ζωντανή, ακόμα κι αν εκείνη δεν είναι πια μαζί μας. Το να θυμόμαστε και να τιμούμε την παρουσία της μέσα από τις δικές μας πράξεις, ίσως είναι το πιο δυνατό και όμορφο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε.



Αρχικά, στη χώρα μας η Γιορτή της Μητέρας είχε συνδεθεί με την εορτή της Υπαπαντής του Χριστού και κατά συνέπεια γιορταζόταν στις 2 Φεβρουαρίου, με προφανή τον συμβολισμό της μητρότητας μέσω της Παναγίας.

Ωστόσο, τη δεκαετία του 1960 άρχισε να καθιερώνεται ο εορτασμός της δεύτερης Κυριακής του Μαΐου, με την Ελλάδα να ακολουθεί άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Παρόλ' αυτά, η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει να επιμένει στην παλαιά ημέρα εορτασμού και διοργανώνει σχετικές εκδηλώσεις κατά την εορτή της Υπαπαντής.

Πώς καθιερώθηκε

Η σύγχρονη εορτή της Μητέρας καθιερώθηκε τον 20ό αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Αμερικανίδα Ανν Τζάρβις (Ann Maria Reeves Jarvis) να διοργανώνει για πρώτη φορά το 1865 ένα κίνημα με το όνομα Mothers Friendships Day και συναντήσεις με το όνομα Mothers Day Meetings, κατά τις οποίες οι μητέρες αντάλλασσαν απόψεις και εμπειρίες. Λίγα χρόνια μετά, το 1870 η Τζούλια Γουόρντ Χάου (Julia Ward Howe) διοργάνωσε μια εκδήλωση φιλειρηνικής συγκέντρωσης μητέρων με το σλόγκαν peace and motherhood με σκοπό, τα παιδιά να μη στέλνονται στον πόλεμο.

Άλλες ημερομηνίες για τη Γιορτή της Μητέρας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ημέρα της Μητέρας δεν γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο την ίδια ημέρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφοροποίησης είναι η Αγγλία, όπου η ημέρα τιμάται δύο μήνες νωρίτερα, δηλαδή την δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου. Στις περισσότερες χώρες γιορτάζεται τους μήνες Μάρτιο ή Μάιο.

