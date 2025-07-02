Ηράκλειο: "Γενικώς υποχρεωτική" η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Ως γενικώς υποχρεωτική κηρύχθηκε η τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου, με ομόφωνη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

Σε σχετική ανακοίνωση του Σωματείου αναφέρονται τα εξής:

Σήμερα, Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) με θέμα τη γνωμοδότηση επί του αιτήματος για την κήρυξη της Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου ως γενικώς υποχρεωτική.

Το ΑΣΕ, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της παρουσίασης όλων των αναγκαίων στοιχείων, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της κήρυξης της εν λόγω ΣΣΕ ως ΓΕΝΙΚΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ , αναγνωρίζοντας την ευρεία αντιπροσωπευτικότητα των συμβαλλομένων μερών και τη σημασία της σύμβασης για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στον τουριστικό τομέα της Κρήτης.

Η θετική γνωμοδότηση του ΑΣΕ αποτελεί σημαντικό βήμα για την καθολική εφαρμογή της ΣΣΕ σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου, θωρακίζοντας τους εργαζόμενους και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα στην αγορά εργασίας.

Ο αγώνας των εργαζομένων του κλάδου, η υπεύθυνη στάση των τοπικών κοινωνικών εταίρων και η συνεργασία με τους θεσμούς αποδίδουν καρπούς. Συνεχίζουμε με συνέπεια και ενότητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

