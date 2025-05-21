Ηράκλειο: Εξελίξεις για την επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού "Μητέρα"

Στον αέρα βγήκε ο διαγωνισμός για την επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού «Μητέρα» στον Άγιο Ιωάννη, που μετά την ολοκλήρωση του αναμένεται να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενεί. Το έργο έχει προϋπολογισμό 7.300.000 ευρώ, και προβλέπει την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου και τη δημιουργία μιας νέας πτέρυγας που θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες φιλοξενίας παιδιών που αποτελεί πάγιο αίτημα του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Γιώργο Σισαμάκη, ο υφιστάμενος σταθμός του «Μητέρα» σήμερα καλύπτει τη φιλοξενία 70 παιδιών, όμως μετά την ολοκλήρωση του έργου που έχει δημοπρατηθεί η αναβαθμισμένη προσχολική δομή που κατασκευαστεί θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας σε 220 παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Επίσης θα μπορεί να φιλοξενεί και 10 νήπια ΑμεΑ.

Ο κ. Σισαμάκης τονίζει ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς μέσα στα επόμενα δύο χρόνια εάν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις και προδικαστικές προσφυγές ο Δήμος Ηρακλείου θα παραδώσει στους πολίτες ένα από τους πιο σύγχρονους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας.

Ο ίδιος τονίζει ότι με το έργο που δημοπρατείται θα υπερδιπλασιαστούν οι διαθέσιμοι χώροι της υφιστάμενης δομής σε μια έκταση που θα ξεπερνά τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα με κήπο και αυλές, και όλες τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να αναβαθμιστεί στατικά και λειτουργικά το υφιστάμενο κτήριο του βρεφονηπιακού σταθμού «Μητέρα» το οποίο έχει επιφάνεια 800 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα προβλέπεται και η ενεργειακή του αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου. Η εργολαβία προβλέπει την προσθήκη μιας νέας πτέρυγας ενός νέου κτιρίου επιφάνειας ισογείου 1.378,78 τετραγωνικών μέτρων. Ακόμα προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου parking στη νέα πτέρυγα του βρεφονηπιακού σταθμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύο χρόνια.

