Ηράκλειο: Εφιαλτικός οικονομικός εγκλωβισμός από τα ειδοποιητήρια προστίμων της Πολεοδομίας

Σε απόγνωση βρίσκονται εκατοντάδες οικογένειες που παραλαμβάνουν τα ειδοποιητήρια της Πολεοδομίας με τα οποία καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα χρηματικά ποσά για αυθαίρετα κτίσματα, καθώς το υπουργείο αρνείται να προχωρήσει σε μια τελευταία ρύθμιση για τα ακίνητα που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο νόμο της τακτοποίησης.

Βαριά πρόστιμα που συνοδεύονται από εκθέσεις αυτοψίας έχουν παραλάβει εκατοντάδες οικογένειες στο Ηράκλειο που καλούνται να πληρώσουν τεράστια ποσά που ξεκινούν από 100 -500 χιλιάδες ευρώ ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να σταλούν και τα επόμενα ειδοποιητήρια που περιλαμβάνουν πρόστιμα που ξεπερνούν το 1 εκ ευρώ.

Πρόκειται για ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε απόγνωση εκατοντάδες οικογένειες που σηκώνουν τα χέρια ψηλά βλέποντας ότι είναι αδιανόητο να καταφέρουν να διαχειριστούν το ασφυκτικό οικονομικό βάρος των προστίμων, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί σε ένα εφιαλτικό αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικιστών Εκτός Σχεδίου Πόλης Μιχάλης Βλαχάκης τονίζει ότι ο κόσμος έχει κυριολεκτικά αγανακτήσει από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί διότι διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις χρεώσεις των προστίμων και την ίδια στιγμή το αρμόδιο υπουργείο δεν προχωρά σε μια τελευταία ρύθμιση για να μπορέσει να διευκολύνει τον κόσμο που σήμερα βασανίζεται, ώστε να καταφέρει να διαχειριστεί τις οφειλές του. Παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί για νέα ρύθμιση, το υπουργείο παραμένει αμετακίνητο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες οικογένειες να βρίσκονται στον αέρα.

Ο ίδιος δεν κρύβει τους φόβους του για το που μπορεί να οδηγήσει η κατάσταση αυτή τους πολίτες που βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού, καθώς απειλούνται με κατασχέσεις εάν δεν πληρώσουν τις οφειλές τους στο Δήμο Ηρακλείου.

Όπως είναι γνωστό, υπάρχει ένα 30% των αυθαίρετων κτισμάτων που οι ιδιοκτήτες τους δεν κατάφεραν να κινηθούν εγκαίρως ώστε να μπορέσουν εμπρόθεσμα να ενταχθούν στο νόμο της τακτοποίησης των εκτός σχεδίου πόλης κτισμάτων, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να γλιτώσουν το ακίνητο τους.

