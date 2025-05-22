Αρκαλοχώρι: Τελευταία προειδοποίηση για τα ακατάλληλα σπίτια - Ζητείται η άμεση κατεδάφισή τους

Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» ζητάει άμεση χρηματοδότηση και κατεδάφιση όλων των κόκκινων κτιρίων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αξιότιμοι κύριοι

Στις 15 Μαΐου 2025, ο Σύλλογός μας απέστειλε επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη καθυστέρηση στην κατεδάφιση των κόκκινων κτιρίων στην περιοχή μας, λόγω ανεπαρκών κονδυλίων. Τα επικίνδυνα αυτά κτίρια, που κρίθηκαν ακατάλληλα από τις υπηρεσίες του κράτους, παραμένουν όρθια – εστίες κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή.

Μόλις μία ημέρα μετά, στις 16 Μαΐου, αναδείξαμε δημόσια την κατάρρευση τμήματος σεισμόπληκτου κτιρίου στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου – σε σημείο από όπου περνούν καθημερινά μικρά παιδιά για το σχολείο τους.

Σήμερα 22/5/2025 , μετά τον νέο ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, σημειώθηκαν νέες καταρρεύσεις τμημάτων κόκκινων κτιρίων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος και υπαρκτός.

Σας ρωτάμε ευθέως, κύριε Υπουργέ: Πόσες προειδοποιήσεις χρειάζεστε πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές;

Η Πολιτεία οφείλει να ενεργήσει εδώ και τώρα. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για άλλη αδράνεια, ούτε για άλλη γραφειοκρατία.

Απαιτούμε:

Την άμεση χρηματοδότηση και κατεδάφιση όλων των κόκκινων κτιρίων.

Την προτεραιοποίηση της ασφάλειας των πολιτών έναντι κάθε άλλης σκοπιμότητας.

Την ανάληψη ευθυνών για τις συνέπειες αυτής της εγκληματικής καθυστέρησης.

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Η ευθύνη είναι πλέον αποκλειστικά δική σας.

