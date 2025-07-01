Ηράκλειο: Άνοδος για την κρουαζιέρα - 190.000 επιβάτες το α' εξάμηνο

Ανοδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με συνολικά 190.606 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 14,29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η φετινή αύξηση αντικατοπτρίζει τη διατηρούμενη εμπιστοσύνη των εταιρειών κρουαζιέρας, καθώς και την αυξημένη ανταπόκριση του επιβατικού κοινού στα δρομολόγια που περιλαμβάνουν το Ηράκλειο.

«Η σταθερή παρουσία του Ηρακλείου στον χάρτη της κρουαζιέρας δεν είναι αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα διαρκούς προσπάθειας, καλής συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και πίστης σε έναν ρεαλιστικό σχεδιασμό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ, Μηνάς Παπαδάκης.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, ώστε να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

ΠΑΓΝΗ: Τρείς κλινικές... σε μία με ελάχιστο προσωπικό

Κρήτη: "Έφυγε" η 34χρονη που είχε καταρρεύσει μέσα σε μπαρ...