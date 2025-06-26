Ηράκλειο: Αναβρασμός στην Εστίαση για τα πρόστιμα σε τέντες και πέργκολες

Αναβρασμός επικρατεί στον κλάδο της εστίασης καθώς προωθούνται από την Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, νέα πρόστιμα διατήρησης των σκιαδίων των καταστημάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν απεγνωσμένα λύση καθώς οι νέες χρεώσεις των προστίμων είναι βαριές, και όπως τονίζουν θα προκαλέσουν βαρύτατο πλήγμα στα καταστήματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν τόσο μεγάλες οικονομικές πιέσεις.

Όπως είναι γνωστό τα πρόστιμα αυτά έχουν αφετηρία το 2018 και τότε χρεώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων που έγιναν στις τέντες και τις πέργκολες των καταστημάτων εστίασης. Σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι χρεώσεις των προστίμων από τους καταστηματάρχες έγιναν προσφυγές στο ΣΥΠΟΘΑ που όμως δεν ανέκοψαν τις χρεώσεις.

Ωστόσο από την πλευρά του ο Δήμος αντιλαμβανόμενος το κενό που υπάρχει σε σχέση με τη μορφή που θα πρέπει να έχουν οι όψεις των καταστημάτων δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη μελέτη για τους μορφολογικούς κανόνες και το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων στους κοινόχρηστους χώρου.

Όμως αυτή η μελέτη δυστυχώς εξακολουθεί βρίσκεται στον αέρα πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα θεσμοθετημένο πλαίσιο για τους κανόνες που διέπουν τη μορφολογία των όψεων των καταστημάτων εστίαση.

Η πλευρά των καταστηματαρχών θεωρεί ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα καθώς μετά από 7 χρόνια ενεργοποιείται αναδρομικά μια διαδικασία χρεώσεων για την οποία οι άνθρωποι αυτοί από το 2018 μέχρι σήμερα ποτέ δεν ειδοποιήθηκαν από τον Δήμο σε σχέση με τις οφειλές τους.

Οι καταστηματάρχες επιρρίπτουν βαριές ευθύνες στο Δήμο και όπως τονίζει η πρόεδρος των καταστημάτων εστίασης Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της ΠΟΕΣΕ Μαρία Αντωνακάκη τονίζει ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα το γεγονός ότι επτά χρόνια μετά τη χρέωση των προστίμων εξακολουθεί να μην υπάρχει κανένα θεσμοθετημένο πλαίσιο για τους κανόνες που διέπουν τη μορφολογία των όψεων των καταστημάτων εστίασης.

Όπως τονίζει ο Σύλλογος ζητά προσωπική συνάντηση με το Δήμαρχο Ηρακλείου καθώς ο κλάδος περιμένει να δωθεί μια λύση στην εμπλοκή που έχει προκληθεί. Παράλληλα τονίζει ότι θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για τη νέα κανονιστική πράξη που συζητείται ότι θα δρομολογηθεί, η οποία θα επανοριοθετήσει τον διαθέσιμο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων.

