Hράκλειο: Συγκίνηση στο 6ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατικών Συλλόγων

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης το Ηράκλειο υποδέχτηκε σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 28/6, στο γήπεδο του ΠΟΑ στο Ατσαλένιο, τη σημαία - λάβαρο και την Ιερή εικόνα του Ανταμώματος, στο πλαίσιο του «6ου Πανελλήνιου Ανταμώματος Μικρασιατικών Συλλόγων» που έχει την τιμή φέτος να φιλοξενεί ο Δήμος Ηρακλείου.

Τη σημαία και την εικόνα του Ανταμώματος παρέλαβε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου Μαρία Παπαγεωργίου , σηματοδοτώντας την ανάδειξη του Ηρακλείου ως πόλη διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης του Μικρασιατικού Πολιτισμού και προσφυγικού Ελληνισμού για την επόμενη χρονιά.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αφού καλωσόρισε στο Ηράκλειο τους 60 Μικρασιατικούς Συλλόγους απ΄ όλη την Ελλάδα και τα πάνω από 1000 μέλη τους που βρέθηκαν στο γήπεδο του ΠΟΑ, αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν στην κοινωνική ζωή του Ηράκλειου και άλλων περιοχών όσοι βρέθηκαν ξεριζωμένοι από τη Μικρασία, σημειώνοντας: «Οι χαμένες πατρίδες δεν είναι χαμένες όσο υπάρχουν οι άνθρωποι. Εσείς και όλοι αυτοί που ήρθαν εδώ και αιμοδότησαν την Ελλάδα, την Κρήτη και το Ηράκλειο άλλαξαν την ιστορία του. Άλλαξαν την μορφή του, τη νεότερη ιστορία του σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής ζωής, στην οικονομία, στην αγροτική εκμετάλλευση, στην βιομηχανία, στις εργασιακές σχέσεις. Σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής το προσφυγικό στοιχείο έπαιξε και παίζει έναν ρόλο καθοριστικό και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό, σαν μνήμη αλλά και σαν παλμό όλοι μας. Νέα Αλικαρνασσός, Νέες Κλαζομενές, Νέα Αλάτσατα, Ατσαλένιο, Φορτέτσα, Δειλινά. Όπου και να γυρίσεις το Ηράκλειο υπάρχει αυτή η ανεξίτηλη σφραγίδα, η ζωντανή σφραγίδα της προσφυγιάς και κουβαλάμε αυτές τις μνήμες, τα χρώματα, τα αρώματα, τις γεύσεις, τα αισθήματα. Κουβαλάμε τις ιδέες, έναν τρόπο ζωής που μεταμόρφωσε την Ελλάδα».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε τη συγκίνησή του για την παραλαβή του Ιερού λαβάρου και της εικόνας του Ανταμώματος και ευχαρίστησε όσους φρόντισαν για την πραγματοποίηση του «6ου Πανελλήνιου Ανταμώματος Μικρασιατικών Συλλόγων» στο Ηράκλειο: «Η Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα, από τις αρχές του ιστορικού αιώνα και στη συνέχεια το Ελληνικό κράτος όπως διαμορφώθηκε στα σταθερά και αδιαπραγμάτευτα σύνορά του, διαμορφώθηκε από εσάς. Είναι λοιπόν μεγάλη η συγκίνηση μας απόψε παραλαμβάνοντας αυτό το ιερό λάβαρο και την εικόνα και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι δημιούργησαν αυτό το Αντάμωμα. Την Περιφέρεια Κρήτης, τους συνεργάτες μου στον Δήμο Ηρακλείου, τους τοπικούς συλλόγους, την πρόεδρο του συλλόγου Αλατσατιανών Χριστίνα Ζατζηαδάμ, αλλά και όσους φρόντισαν για το προηγούμενο αντάμωμα και παραδίδουν τώρα την σημαία, στο πρόσωπο της Μαρίας Παπαγεωργίου της Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου που φιλοξένησε το αντάμωμα πέρυσι. Και εμείς του χρόνου θα παραδώσουμε αυτή τη σημαία. Η σημαία αυτή θα περιδιαβαίνει όλη την Ελλάδα έτσι όπως τη βλέπετε περήφανη. Τη σημαία του Προσφυγικού Ελληνισμού, τη σημαία της Μικρασίας, της Πόλης, της Ανατολικής Θράκης, της Καππαδοκίας, της Ίμβρου, της Τενέδου».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε επίσης στο Φεστιβάλ «Τέχνη καθ΄ Οδόν» στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση και τόνισε ότι είναι υποχρέωση να κρατήσουμε τη σημαία του Ανταμώματος ψηλά: «Ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας που μπορέσαμε και μπολιάσαμε στο φεστιβάλ που το ονομάζουμε «Τέχνη καθ΄ Οδόν». Αυτές τις δράσεις που γίνονται μέσα στον πολύ κόσμο, στις πλατείες, στα χωριά και παντού μέσα στο Δήμο. Ήταν μια τύχη αγαθή που ήρθαν αυτά τα δύο και ενώθηκαν και έτσι σήμερα έγινε και αυτή η πατινάδα που είναι χαρακτηριστικό του ανταμώματος αλλά ήταν και μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του «Τέχνη καθ΄ Οδόν». Αλλά αυτή η μνήμη, αυτή η ζωντανή παρακαταθήκη δεν θα κλείσει ποτέ και αυτό είναι χάρη σε εσάς. Αλλά είναι και υποχρέωση όλων μας να κρατήσουμε αυτή την σημαία ψηλά. Να είστε καλά να είμαστε καλά να ανταμώνουμε, να ξεφαντώνουμε, να θυμόμαστε, να δημιουργούμε και να πηγαίνουμε μπροστά».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το 6ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατικών Συλλόγων επιβεβαιώνει τον σπουδαίο ρόλο των φορέων που εκπροσωπούνται στη διατήρηση της εθνικής αυτογνωσίας και τη διαφύλαξη της μνήμης του Μικρασιατικού πολιτισμού, σημειώνοντας: «100 και πλέον χρόνια από την καταστροφή και εκθεμελίωση των πατρογονικών εστιών, οι πρόγονοί σας αρχικά και εσείς σήμερα δεν επιτρέψατε τη συντριβή και τον αφανισμό να κυριαρχήσουν. Κατορθώσατε να μετατρέψετε τον σπαραγμό για τις αλησμόνητες πατρίδες σε δύναμη για επιβίωση, αναγέννηση και δημιουργία»

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την βράβευση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού από τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος Απόστολο Δαγδελένη με το αναμνηστικό μετάλλιο του 6ου Πανελλήνιου Ανταμώματος Μικρασιατικών Συλλόγων. Παράλληλα ο Δήμαρχος Ηρακλείου παρέδωσε βραβείο στην Μαριάννα Ματροσταμάτη που μαζί με τον Αλέξανδρο Δανδάλη, Ευγενία Λαγουδάκη-Σασλή και Θοδωρή Κοντάρα τιμήθηκαν από το Σύλλογο Αλατσατιανών για το έργο τους και την προσφορά τους στη διατήρηση του Μικρασιατικού πολιτισμού.

Στο τέλος της τελετής Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Αγρινίου Μαρία Παπαγεωργίου αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης εκτός του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, ο Επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος Βερνιδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς, οι Αντιδήμαρχοι Νίκος Γιαλιτάκης, Ρένα Παπαδάκη, Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γιάννης Τσαπάκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης και η πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου.

Η βραδιά συνεχίστηκε με παραδοσιακούς χορούς της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Κρήτης. Το 6ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατικών Συλλόγων διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος και ο Σύλλογος Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και τους συλλόγους-μέλη της ΟΠΣΕ, Μικρασιατών Κρήτης, «Άγιος Πολύκαρπος», Ιστορικής Μνήμης και Ανάπτυξης Νέας Αλικαρνασσού και Πολιτιστικό Φορτέτσας.

