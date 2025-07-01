Χάρης Μαμουλάκης: Στη Βουλή τα αναξιοποίητα νερά του Αλμυρού Ποταμού

Με στόχο να βρεθεί επιτέλους λύση στην αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού ποταμού, ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, επανέρχεται στο θέμα καταθέτοντας Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών.

Στην Επίκαιρη Ερώτηση γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πηγής του Αλμυρού, γνωστή ως Μάτι, και τονίζεται ότι παρέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα από οποιαδήποτε άλλη πηγή της Κρήτης, με το νερό κατευθύνεται στη θάλασσα μέσω του υδροβιότοπου του Αλμυρού ποταμού. Τονίζεται ότι το νερό είναι υφάλμυρο, με εξαίρεση κάποιους μήνες το χειμώνα που είναι γλυκό και πόσιμο και επισημαίνεται ότι για τουλάχιστον δύο μήνες ετησίως, παρέχεται ένα εκατομμύριο κυβικά νερού ημερησίως, έτοιμο προς κατανάλωση χωρίς κοστοβόρες επεξεργασίες.

Ο Χάρης Μαμουλάκης τονίζει ότι, δυστυχώς, δεν έχουν αναληφθεί ενέργειες για την αξιοποίηση αυτών των υδάτινων πόρων με αποτέλεσμα τα 60 εκατομμύρια κυβικά νερού να καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα.

Υπενθυμίζοντας ότι από το 2021 υπάρχει μελέτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης που προκρίνει ως πιο φθηνή και άμεσα εφαρμόσιμη λύση αναφορικά με την αξιοποίηση των νερών της πηγής του Αλμυρού τον εντοπισμό της ακριβούς χρονικής περιόδου κατά την οποία αυτά ρέουν και την απευθείας σύνδεσή τους με τα δίκτυα της ΔΕΥΑΗ, χωρίς να αποκλείονται και μακροπρόθεσμα έργα, ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό στα ερωτήματα:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση αξιοποίηση των νερών της πηγής Αλμυρού Ποταμού Ηρακλείου;

Εμπίπτουν στο σχεδιασμό του Υπουργείου και μακροπρόθεσμα έργα αναφορικά με την αξιοποίηση των νερών της πηγής Αλμυρού Ποταμού Ηρακλείου όπως η αποθήκευσή τους σε ταμιευτήρα, φράγμα ή και η αφαλάτωση;

