Φραγκίσκος Παρασύρης: «Οι κακοί χειρισμοί και τα αδιέξοδα έφεραν τη Μόνιμη Δομή Μεταναστών»

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Φραγκίσκους Παρασύρης με αφορμή την ίδρυση μόνιμης δομής μεταναστών στην Κρήτη, έκανε την παρακάτω δήλωση:

''Ένας υβριδικός πόλεμος με πρωταγωνιστές τη Λιβύη και την Τουρκία πιέζει τα όρια της αντοχής της Κρήτης, ως προς την αντιμετώπιση των μεγάλων μεταναστευτικών ροών. Η κυβερνητική αποτυχία σε διπλωματικό επίπεδο συναντά αυτές τις ημέρες την παντελή απουσία ολοκληρωμένης κυβερνητικής πολιτικής για το μεταναστευτικό.

Η ανακοίνωση, σήμερα, για την ίδρυση μόνιμης δομής στην Κρήτη, επήλθε ως αποτέλεσμα κακών χειρισμών και επιλογών που οδήγησαν σε μονόδρομο και αδιέξοδα.

Δεν φρόντισαν για την άμεση προώθηση στην Αθήνα των μεταναστών . Εκ των πραγμάτων όσοι καταφθάνουν παραμένουν ημέρες. Και βεβαίως η παθητική στάση των τελευταίων μηνών οδήγησε στη μοναδική λύση, όπως την παρουσιάζουν, για τη μόνιμη δομή.

Τα ζητήματα μεγάλα. Άμεσα πρέπει να κληθούν η Περιφέρεια, η ΠΕΔ, οι Δήμοι, οι τοπικοί φορείς σε μια συζήτηση για τις ενδεδειγμένες λύσεις χωροθέτησης. Η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει λόγο. Η δομή αυτή συνεπάγεται προϋποθέσεις και όρους. Κάλυψη υγειονομική, άμεση πρόσβαση σωμάτων ασφαλείας (Λιμενικού και Αστυνομίας) κοινωνική διασφάλιση για την αποφυγή εντάσεων. Όροι που πρέπει να τεθούν πάνω στο τραπέζι. Οι Δήμοι της πρώτης υποδοχής επικαλούνται προϋποθέσεις και νομικές δεσμεύσεις για τις δομές αυτές. Οι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για ενίσχυση με προσωπικό και μέσα. Τώρα, πρέπει να εισακουστούν. Το μεταναστευτικό απαιτεί ορθή και υπεύθυνη διαχείριση και απέχει κατά πολύ από τα σημερινά χειροκροτήματα στη Βουλή.''

