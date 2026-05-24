Φαράγγι Σαμαριάς: Ανοιχτές και οι δύο είσοδοι την Κυριακή – Τι πρέπει να προσέξουν οι πεζοπόροι

Κανονικά προσβάσιμος για το κοινό είναι από το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς. Μετά από τις απαραίτητες αυτοψίες των αρμόδιων αρχών, δόθηκε το «πράσινο φως» για τη λειτουργία του φαραγγιού και από τις δύο εισόδους του, τόσο από το Ξυλόσκαλο Ομαλού όσο και από την Αγία Ρουμέλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), οι πύλες του δρυμού άνοιξαν στις 07:00 το πρωί. Η είσοδος για τους πεζοπόρους θα επιτρέπεται έως τις 16:00, ενώ όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν εξέλθει από το φαράγγι το αργότερο μέχρι τις 18:00.

Συστάσεις για αυξημένη προσοχή λόγω καιρού

Παρά το γεγονός ότι η διαδρομή κρίθηκε ασφαλής, οι υπεύθυνοι του δρυμού συνιστούν στους πεζοπόρους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω της πρόσφατης αστάθειας των καιρικών φαινομένων στην περιοχή, το κοινό καλείται να συμμορφώνεται αυστηρά με τις οδηγίες των φυλάκων, να κινείται αποκλειστικά στα σηματοδοτημένα μονοπάτια και να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδίδουν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του ΟΦΥΠΕΚΑ, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις κατά την άφιξη.

Σε περίπτωση αλλαγής των καιρικών συνθηκών εντός της ημέρας, ο οργανισμός ενδέχεται να επανεκτιμήσει την κατάσταση για την ασφάλεια των επισκεπτών.

