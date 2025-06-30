Δωρεάν προβολή του ντοκιμαντέρ «Δεν θα μισήσω» - Το συγκλονιστικό ταξίδι ενός γιατρού στη Γάζα

Η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών Βενιζελείου - υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου - και η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου καλούν την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025 στις 21:30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο στο Τεχνόπολις για τη δωρεάν προβολή του συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ «Δεν θα μισήσω» (I Shall Not Hate), σε σκηνοθεσία Tal Barda (Καναδάς–Γαλλία, 2024).

Γιατί αξίζει να το παρακολουθήσουμε:

Από τον προσφυγικό καταυλισμό Jabaliya της Γάζας μέχρι το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, το “‘I shall not hate” ακολουθεί την αχαρτογράφητη πορεία του Dr. Izzeldin Abuelaish, του πρώτου Παλαιστίνιου γιατρού που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο ως μαιευτήρας, του οποίου το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται, όταν το 2009 ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του, σκοτώνοντας τις τρεις κόρες και την ανιψιά του. Παρά τις αντιξοότητες, μετατρέπει την τραγωδία του σε μια παγκόσμια εκστρατεία για την εξάλειψη του μίσους. Το I shall not hate είναι μια επιστολή ανεκτικότητας από έναν βαθιά εμπνευσμένο άνθρωπο με ένα μήνυμα τόσο επείγον όσο ποτέ άλλοτε.

Το ντοκιμαντέρ καναδικής παραγωγής 2024, σε σκηνοθεσία της Tal Barda, βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Dr Abuelaish με συνταρακτικά ντοκουμέντα από τη ζωή του και έκανε ελληνική πρεμιέρα το 2024 στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου. Η ταινία καθήλωσε θεατές και κριτικούς και απέσπασε το Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης, χορηγία της ΕΡΤ.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους υπεύθυνους του Φεστιβάλ που μας τίμησαν, μεσολαβώντας στους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ για να μας παραχωρηθεί η ταινία για δωρεάν προβολή.

Ποιος είναι ο Dr. Izzeldin Abuelaish:

Ο Dr. Izzeldin Abuelaish είναι Παλαιστίνιος Καναδός γιατρός και διεθνώς αναγνωρισμένος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη, αφοσιωμένος στην υγεία και στην εκπαίδευση των γυναικών και κοριτσιών στη Μέση Ανατολή. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Καταυλισμό Προσφύγων Jabalia στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Δρ. Abuelaish έχει ξεπεράσει πολλές προσωπικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, της βίας και της φρικτής δολοφονίας των τριών κορών και της ανιψιάς του στη Γάζα το 2009, ενώ πιο πρόσφατα ακολούθησε και η δολοφονία 21 μελών της οικογένειάς του, ανιψιών και ξαδέρφων.

Ο Dr. Abuelaish έχει προταθεί πέντε φορές για το Νόμπελ Ειρήνης και είναι γνωστός ως ο Νέλσον Μαντέλα, Μαχάτμα Γκάντι και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ της Μέσης Ανατολής, έχοντας αφιερώσει τη ζωή του στην υγεία ως όχημα για την ειρήνη. Το βιβλίο του, I Shall Not Hate: A Gaza Doctor’s Journey on the Road to Peace and Human Dignity, ένα διεθνές μπεστ σέλερ, μια αυτοβιογραφία της απώλειας και της μεταμόρφωσής του, δημοσιεύθηκε το 2010, έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε 23 γλώσσες και έχει λάβει παγκόσμια αναγνώριση από τους κριτικούς. Ορμώμενο από τη δολοφονία των παιδιών του από Ισραηλινό βομβαρδισμό στις 16 Ιανουαρίου 2009, αποτελεί και την απόδειξη της δέσμευσής του στη συγχώρεση ως λύση στη σύγκρουση και καταλύτη για την ειρήνη.

Εκτός από ντοκιμαντέρ, έχει γίνει θεατρική παράσταση σε πολλές γλώσσες, όπως γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά και αραβικά.

Ο Dr Abuelaish έχει λάβει πολλά βραβεία και τιμητικούς, καθώς και διδακτορικούς τίτλους – ανάμεσά τους: The Order of Ontario, The Meritorious Service Cross, the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, The Governor General’s Medallion, the World Citizenship in Action Award, presented by the Canadian Branch of the Registry; the Mahatma Gandhi Peace Award of Canada; the Foundation P&V Citizenship Award; the Calgary Peace Prize; the Lombardy Region Peace Prize, the Stavros Niarchos Prize for Survivorship.

Ανακηρύχθηκε ένας από τους 25 Κορυφαίους Καναδούς μετανάστες, ένας από τους 500 πιο ισχυρούς Άραβες και ένας από τους 500 πιο επιδραστικούς μουσουλμάνους. Ήταν ένας από τους τρεις φιναλίστ για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης.

Σήμερα, καθώς ακούμε την κοσμογονική είδηση για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, η φωνή ενός ανθρώπου που προσπάθησε να αντισταθεί στην οδύνη με ανθρωπιά, δικαιοσύνη και αγάπη, δίνει φως και ελπίδα. Ενώνει, δεν διχάζει.

Αποδεικνύει ότι ο δρόμος προς την ειρήνη περνάει μέσα από την αναγνώριση της αλήθειας, την δικαιοσύνη και την εκπαίδευση – την ισορροπία ανάμεσα στην μνήμη και την θέληση για συμφιλίωση.

