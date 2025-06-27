Δωρεά απινιδωτή στην Περιφέρεια Κρήτης από τη νεαρή Μαρία που έφυγε νωρίς

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την ενσωμάτωση στο δίκτυο «ΖΩΗ» ενός ακόμα αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED) που έγινε δωρεά από την οικογένεια της Μαρίας Γκερούση, μιας νεαρής γυναίκας που έφυγε πρόωρα από τη ζωή καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Η πράξη αυτή αποτελεί μια συγκινητική προσφορά ζωής, καθώς ο απινιδωτής εντάσσεται, πλέον, στο διευρυμένο δίκτυο του προγράμματος «ΖΩΗ», ενισχύοντας την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά καρδιακής ανακοπής.

Ο απινιδωτής τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου μετά από επιθυμία της οικογένειας.

Η Περιφέρεια Κρήτης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες και τον σεβασμό της προς την οικογένεια για την γενναιόδωρη και ελπιδοφόρα αυτή πρωτοβουλία, που μετατρέπει τον πόνο της απώλειας σε προσφορά που ενισχύει παράλληλα την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.

Το πρόγραμμα «ΖΩΗ», με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως προσβάσιμου και λειτουργικού δικτύου απινιδωτών σε όλη την Κρήτη, συνεχίζει να διευρύνεται χάρη στη συμβολή φορέων, ιδιωτών και οργανισμών. Η κάθε δωρεά αποτελεί κρίσιμο κρίκο σε αυτή την αλυσίδα ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «ΖΩΗ» και τη χαρτογράφηση των απινιδωτών στην Κρήτη, επισκεφθείτε: https://apinidotes.crete.gov.gr/index.html

