Κρήτη: Εξιχνίαση δύο κλοπών και δύο συλλήψεις

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -2- περιπτώσεων κλοπών από οικίες (τετελεσμένης και απόπειρας) στα Χανιά.

Ειδικότερα, την 05.05.2025 άγνωστοι εισήλθαν σε οικία ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ ενώ την 13.05.2025 παραβίασαν την πόρτα οικίας ημεδαπού στην ίδια περιοχή όμως έγιναν αντιληπτοί και αποχώρησαν.

Από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν για τις ανωτέρω πράξεις τέσσερα άτομα (τρεις αλλοδαποί και ημεδαπή) οι όποιοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα για τη διάπραξη κλοπών.

Χθες (26.06.2025) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία ημεδαπής και αλλοδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

21,3 γραμμάρια κάνναβης

2 στιλέτα

2 φυσίγγια

2 τρίφτες

Η ημεδαπή και ο αλλοδαπός συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα, κλοπές και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και κλοπές σε βάρος δυο ακόμα αλλοδαπών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

