Δήμος Μαλεβιζίου: Με επιτυχία η δράση δωρεάν στειρώσεων ζώων συντροφιάς

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η δράση δωρεάν στειρώσεων ζώων συντροφιάς που διοργάνωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με την Οργάνωση Zero Stray Pawject, με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 4, 5 και 6 Ιουλίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λινοπεραμάτων, καταγράφηκαν τα εξής αποτελέσματα:

115 ηλεκτρονικές ταυτοποιήσεις (microchip)

119 στειρώσεις

66 δειγματοληψίες DNA

Συνολικά 198 ζώα (145 σκύλοι και 53 γάτες) εισήχθησαν και εξυπηρετήθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης.

Η συμμετοχή του κοινού κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς 95 κτηνοτρόφοι και 56 πολίτες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συνέβαλαν ενεργά στη σημαντική αυτή εκστρατεία υπεύθυνης φιλοζωίας.

Λόγω της αυξημένης συμμετοχής, και κυρίως της μεγάλης προσέλευσης την τελευταία ημέρα, αποφασίστηκε η επανάληψη της δράσης την Κυριακή 13 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο (αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Λινοπεραμάτων).

Η δράση απευθύνεται σε κηδεμόνες ζώων συντροφιάς από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε κτηνοτρόφους του Δήμου Μαλεβιζίου.

Κατά τη διάρκεια της νέας δράσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους κτηνιάτρους της Zero Stray Pawject, θα προσφέρονται δωρεάν οι εξής υπηρεσίες:

Στειρώσεις ζώων συντροφιάς

Ηλεκτρονική σήμανση (microchip)

Λήψη δείγματος αίματος για καταγραφή DNA

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαλεβιζίου στα τηλέφωνα 2815 200052(αρμόδιοι

υπάλληλοι: κ. Παύλος Μαυρικάκης και κα. Μαντώ Τσάτσου), προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να εξασφαλίσουν αριθμό προτεραιότητας.

