Δήμος Μαλεβιζίου: Τριήμερη δωρεάν στείρωση ζώων συντροφιάς

Σήμερα στις 09.00 θα ξεκινήσει η τριήμερη δράση δωρεάν στειρώσεων ζώων συντροφιάς στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για τον περιορισμό του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, που διοργανώνει ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με την Οργάνωση Zero Stray Pawject, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Ιουλίου 2025, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λινοπεραμάτων και απευθύνεται, σε κηδεμόνες ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε κτηνοτρόφους του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους κτηνιάτρους της Zero Stray Pawject, θα πραγματοποιούνται:

• στείρωση ζώων συντροφιάς,

• ηλεκτρονική σήμανση (microchip),

• και λήψη δείγματος αίματος για την καταγραφή του γενετικού υλικού (DNA) κάθε ζώου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαλεβιζίου, στα τηλέφωνα 2815 200052 (αρμόδιοι: κ. Παύλος Μαυρικάκης και κα. Μαντώ Τσάτσου), προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να λάβουν αριθμό προτεραιότητας.

