Δήμαρχος Χανίων: Δε θα δεχτούμε κλειστό κέντρο μεταναστών στην Κρήτη

Για το μείζον θέμα του μεταναστευτικού και την δραματική αύξηση που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες, μίλησε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο Παναγιώτης Σημανδηράκης, μιλώντας για όσα συμβαίνουν τα τελευταία 4 χρόνια στα Χανιά, με τον δήμο να επωμίζεται όλο το βάρος των ροών δήλωσε «Δεν είναι κάιτι που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα, το αντιμετωπίζομυε τα τελευταία 4 χρόνια. Χωρίς χρηματοδότηση, συνδράμουμε καθαρά για ανθρωπιστικούς λόγους, ως οφείλουμε να κάνουμε. Υπάρχει ένας χώρος που παρέχει στα στοιχειώδη στους ανθρώπους αυτούς. Τις τελευταίες ημέρες, όλο αυτό έχει καταστεί πολύ δύσκολο και επικίνδυνο».

Ο Δήμαρχος Χανίων, εξαπέλυσε τα βέλη του προς το κεντρικό κράτος, που έχει αφήσει τον Δήμο Χανίων, μόνο του. «Όλο το προηγούμενο διάστημα, η τροφή, η ένδυση και όλα τα είδη πρώτης ανάγκης καλύπτονταν από τον δήμο Χανίων», σχολίασε ο Δήμαρχος ενώ συμπλήρωσε πως «Μας αφήνουν εκτός από τη συζήτηση που γίνεται σήμερα » .

Για τα κλειστά κέντρα κράτησης, που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Παναγιώτης Σημανδηράκης τόνισε πως δεν υπάρχει ενημέρωση για αυτά, πότε, πώς και πού θα γίνει. «Δε θα δεχτούμε στην Κρήτη, κλειστό κέντρο κράτησης, επισημαίνει ο Δήμαρχος, όμως κάτω από μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Η δομή της Μαλακάσας, έχει ακόμα μια τεράστια δυναμικόητα φιλοξενείας. Γιατί δεν εξαντλούμε αυτή τη δυναμικότητα»;

«Δε μιλάμε ούτε για φιλοξενία, ούτε για ενσωμάτωση. Μιλάμε για κράτηση. Στο Ανατολικό Αιγαίο λύθηκε το μετανστευτικό επειδή δημιουργήθηκαν τέτοιες δομές;» αναρωτήθηκε ο Δήμαρχος Χανίων και συμπλήρωσε: Αυτά τα ζητήματα ή θα λυθούν σε επίπεδο εθνικό και Ε.Ε για να αποτραπεί η εκκίνηση των ροών, και όχι πετώντας το μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση».

Κλείνοντας σχολίασε, στην πόλωση που δημιουργείται τις τελευταίες ημέρες. «Δεν γίνεται με μεγάλη ευκολία να υπάρχουν αυτές οι φωνές που λένε “πάρτε τους σπίτι σας”, δεν είναι αυτη η απάντηση, ούτε η προσέγγιση που θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε οργανωμένο σχέδιο και να μην είναι εκτός η τοπική αυτοδιοίκηση, είπε ο Παναγιώτης Σημανδηράκης.

