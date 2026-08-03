Δέσμη μέτρων για την καταστολή της παραβατικότητας ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Την παρέμβαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ζητά ο Δήμαρχος Ζ. Δοξαστάκης προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Ειδικότερα ο Δήμαρχος Ζ. Δοξαστάκης ζητά ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στις τουριστικές περιοχές τους μήνες που κορυφώνεται η επισκεψιμότητα, και την εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου αστυνόμευσης για τις περιοχές όπου εμφανίζεται αυξημένη παραβατικότητα.

Ακόμα ζητά την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση και διάθεση αλκοόλ, και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων, σε ότι αφορά στη διάθεσης αλκοολούχων ποτών, όπως επίσης και τη μη νόμιμη πώληση και διάθεση του υποξειδίου του αζώτου σε νέους ανθρώπους.

Πρόκειται για τα λεγόμενα μπαλόνια γέλιου, τα οποία έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους γύρω από τα κέντρα διασκέδασης και μπαρ και η υπερβολική χρήση τους από το νεανικό πληθυσμό τους οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές που εκδηλώνονται με βανδαλισμούς, διαπληκτισμούς και έκνομες συμπεριφορές. Όπως περιγράφει ο Δήμαρχος στην ουσία οι νέοι κάτω από την επήρεια αυτού του υγρού χάνουν τις αισθήσεις τους και δεν ελέγχουν τη συμπεριφορά τους.

Μάλιστα όπως τονίζει, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, η αυξημένη τουριστική κίνηση δημιουργεί ανάγκες αστυνόμευσης πολλαπλάσιες σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό. Οι υφιστάμενες αστυνομικές δυνάμεις



συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγάλο αριθμό περιστατικών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η αποτελεσματική πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος επισημαίνει την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, Δήμου, Περιφέρειας και επαγγελματικών φορέων του τουρισμού, ώστε να υπάρχει έγκαιρος σχεδιασμός και συντονισμός πριν από κάθε τουριστική περίοδο. Στην κατεύθυνση αυτή ο κ. Δοξαστάκης σημειώνει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων πρόληψης και αστυνόμευσης, με αυξημένη παρουσία της Αστυνομίας στα σημεία όπου παρατηρούνται συστηματικά προβλήματα, ώστε να προλαμβάνονται τα περιστατικά και όχι να αντιμετωπίζονται μόνο εκ των υστέρων.

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