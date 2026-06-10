ΒΟΑΚ: Νέα ταλαιπωρία για τους οδηγούς - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Πηγιανός Κάμπος – Σταυρωμένος

Σε δοκιμασία για ακόμα μία φορά εξελίσσεται η καθημερινότητα των οδηγών που κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο ύψος του Ρεθύμνου. Οι εκτεταμένες εργασίες για την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου από την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φέρνουν μακροχρόνιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το οδικό δίκτυο από τον Πηγιανό Κάμπο έως τον Σταυρωμένο.

Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, οι περιορισμοί και οι εκτροπές της κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη ζώνη (χιλιομετρική θέση 67+500 έως 69+500) θα παραμείνουν σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων να εκτείνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

Νυχτερινό «μπλόκο» και εναλλάξ κυκλοφορία στο Σφακάκι

Πέρα από τις μόνιμες στενώσεις των λωρίδων, η κατάσταση επιβαρύνεται τις τελευταίες ημέρες λόγω έκτακτων εργασιών στο ύψος του Σφακακίου. Οι οδηγοί που κινούνται κατά τις νυχτερινές ώρες έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η διέλευση των οχημάτων διεξάγεται εναλλάξ από ένα ρεύμα κυκλοφορίας με τη χρήση προσωρινών φωτεινών σηματοδοτών.

Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται αυστηρά κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026. Μετά το πέρας του νυχτερινού ωραρίου, τα συνεργεία αποσύρονται και ο δρόμος αποδίδεται ξανά στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη κίνηση της ημέρας.

Έκκληση από την Τροχαία για την ασφάλεια των οδηγών

Η Τροχαία Ρεθύμνου απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους διερχόμενους οδηγούς να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Λόγω των συνεχών αλλαγών στη γεωμετρία του οδοστρώματος και της παρουσίας βαρέων μηχανημάτων, κρίνεται επιβεβλημένη η δραστική μείωση της ταχύτητας και η αυστηρή συμμόρφωση με την εργοταξιακή σήμανση.

Για την αποφυγή του εκνευρισμού και των καθυστερήσεων, πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν πλέον την Παλαιά Εθνική Οδό ως εναλλακτική διαδρομή, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. Η υπομονή των χρηστών του δικτύου δοκιμάζεται, όμως η ομαλή ολοκλήρωση των έργων θεωρείται κρίσιμη για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε έναν από τους πιο επικίνδυνους άξονες της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πλεύρης στο Ράδιο Κρήτη: Προθεσμία μίας εβδομάδας για την υπόδειξη χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών