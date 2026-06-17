Άρβη: Παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου σε εκδήλωση πολιτισμού και εκπαίδευσης

Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Άρβης, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης κ. Ελένη Μαράκη - Μπελαδάκη και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκης, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση πολιτισμού και εκπαίδευσης που οργανώθηκε από τη Σχολή Κρητικών Χορών «Μαυρόκωστας», το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Άρβη του Δήμου Βιάννου.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποίησαν δύο ειδικές παρουσιάσεις με επίκεντρο την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

Image

Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης παρουσίασε το θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης για την κοινωνία του αύριο», αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης, της πρόληψης, της καινοτομίας, της ψυχικής υγείας, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της δια βίου μάθησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διαρκή προσπάθεια της Περιφέρειας να δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης για όλες τις ηλικίες και να ενισχύει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Image

Ακολούθως, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου παρουσίασε το θέμα «Εκπαιδευτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές», αναφερόμενος στις καινοτόμες δράσεις, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, την προώθηση της συμπερίληψης και την υποστήριξη τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολικής κοινότητας και πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει ο πολιτισμός στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και ενεργών πολιτών.

Image

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη γιορτή της κρητικής παράδοσης και του πολιτισμού, με τη συμμετοχή παιδιών και εφήβων που παρουσίασαν χορούς και δρώμενα τα οποία διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς από τη Σχολή Κρητικών Χορών «Μαυρόκωστας». Η παρουσία των νέων ανθρώπων στη σκηνή, η αγάπη τους για την κρητική μουσική και τους παραδοσιακούς χορούς, καθώς και η ενεργός συμμετοχή των οικογενειών τους, ανέδειξαν τη σημασία της πολιτιστικής παιδείας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την εκπαίδευση με τον πολιτισμό, αναγνωρίζοντας ότι η γνώση, η παράδοση και η δημιουργική έκφραση αποτελούν πολύτιμα εφόδια για τη νέα γενιά και για το μέλλον του τόπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ