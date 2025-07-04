Αναστάτωση στο Γιόφυρο - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Παρασκευής (04/07), όταν ειδοποιήθηκαν για την εκδήλωση φωτιάς σε εν κινήσει αυτοκίνητο στην περιοχή του Γιόφυρου.

Οι πυροσβέστες αν και έφτασαν έγκαιρα στο σημείο και ολοκλήρωσαν γρήγορα την επιχείρηση κατάσβεσης, η φωτιά είχε ήδη προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο.

Ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη ανησυχία κατοίκων και περαστικών που είδαν το όχημα να τυλίγεται στις φλόγες.

