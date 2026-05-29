ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 15:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ανανεωμένο κατάστημα Χαλκιαδάκης στη Νεάπολη
σούπερ μάρκετ χαλκιαδάκης εγκαίνια
clock 13:26 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Περισσότερη ποικιλία με νέο όροφο για ακόμη πιο άνετες αγορές!

Το super market Χαλκιαδάκης στη Νεάπολη μας υποδέχεται πλήρως ανανεωμένο, πιο σύγχρονο, πιο άνετο και πιο πλήρες από ποτέ!

Στις 28/5/26 στις 12:00 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα και με την παρουσία πλήθους κόσμου.

σούπερ μάρκετ χαλκιαδάκης νεάπολη

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές προσφορές, μεγάλες εκπτώσεις, κληρώσεις με πλούσια δώρα, πολλές εκπλήξεις και κεράσματα για όλους. Οι εορταστικές δράσεις θα συνεχιστούν έως και το Σάββατο, προσφέροντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για αγορές με όφελος και χαμόγελα για μικρούς και μεγάλους.

σούπερ μάρκετ χαλκιαδάκης νεάπολη

Από το 2000 βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στις οικογένειες της περιοχής, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα, άριστη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές.

σούπερ μάρκετ χαλκιαδάκης νεάπολη

Με στόχο να κάνουμε τις αγορές ακόμη πιο ευχάριστες, προχωρήσαμε σε σημαντική αναβάθμιση του καταστήματος, δημιουργώντας έναν πιο λειτουργικό και φιλόξενο χώρο, με ακόμη περισσότερες επιλογές για κάθε καθημερινή μας ανάγκη.

σούπερ μάρκετ χαλκιαδάκης νεάπολη

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η δημιουργία ενός ολόκληρου νέου ορόφου, που προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και περισσότερη άνεση στις αγορές. Παράλληλα, το κατάστημα εξοπλίστηκε με νέα σύγχρονα ψυγεία και καταψύξεις, εξασφαλίζοντας καλύτερη συντήρηση προϊόντων, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

σούπερ μάρκετ χαλκιαδάκης νεάπολη

Στο ανανεωμένο μας κατάστημα, σε έναν σύγχρονο και άνετο χώρο 775 τ.μ. θα βρείτε:

    Περισσότερους από 3.500 νέους κωδικούς προϊόντων.

    Μεγάλη ποικιλία σε είδη νοικοκυριού, δώρα και διακοσμητικά.

    Φρεσκοψημένα έτοιμα γεύματα καθημερινά, που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και οικονομία.

    Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

    Αναβαθμισμένο τμήμα κρεοπωλείου με περισσότερες επιλογές σε:

o    μαριναρισμένα παρασκευάσματα

o    ποιοτικό μοσχαρίσιο κρέας

o    έτοιμα ψητά και μαγειρευτά γεύματα όπως κοτόπουλο ψησταριάς, μπιφτέκια κάθε είδους,  πατάτες φούρνου, παραδοσιακά πιάτα όπως μουσακά, παστίτσιο και σουτζουκάκια με ρύζι.

σούπερ μάρκετ χαλκιαδάκης νεάπολη

Οι 33 εργαζόμενοι του καταστήματος, με εμπειρία, γνώση και χαμόγελο, αποτελούν την καρδιά του ανανεωμένου Χαλκιαδάκη στη Νεάπολη και βρίσκονται καθημερινά δίπλα σας, προσφέροντας φροντίδα, ευγένεια και άμεση εξυπηρέτηση.

σούπερ μάρκετ χαλκιαδάκης νεάπολη

Δίπλα στην κοινωνία και το περιβάλλον

Στο κατάστημά μας, εκτός από τις αγορές σας, μπορείτε επίσης να:

    συμμετέχετε στην ανακύκλωση (μπαταρίες, λάδι και καπάκια), 

    πραγματοποιείτε πληρωμές λογαριασμών

    στηρίζετε κοινωνικούς σκοπούς μέσω του κουμπαρά για το συσσίτιο «Στέγη Αγάπης».

Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο κατάστημα Χαλκιαδάκης στη Νεάπολη, με περισσότερες επιλογές, σύγχρονες εγκαταστάσεις, φροντισμένο περιβάλλον και την ίδια ζεστή εξυπηρέτηση που κάνει τις αγορές σας ξεχωριστές.

Γιατί για εμάς, κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία να είμαστε δίπλα σας, προσφέροντάς σας πάντα την ποιότητα Χαλκιαδάκη και το πιο ζεστό μας χαμόγελο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δαφνές: Το αδιέξοδο με τα αδέσποτα - Οι καταγγελίες των κατοίκων και οι θέσεις των φιλόζωων

Ένωση Ηρακλείου: Δεν θα δώσουμε το κτίριο στις Μαλάδες για να γίνει δομή μεταναστών

Ηράκλειο - πατίνια: Δύσκολες ώρες για 28χρονη και 40χρονο στην ΜΕΘ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis