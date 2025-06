Άγιος Νικόλαος: Σήμερα το Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πλαζ ΕΟΤ

Σήμερα κορυφώνονται οι δραστηριότητες στα πλαίσια του μαθητικού φεστιβάλ της ΚΝΕ στον Άγιο Νικόλαο με σύνθημα «Να αλλάξουμε τον κόσμο δεν είναι τρέλα, ούτε ουτοπία...Είναι δικαιο-σύνη!», στην ΠΛΑΖ ΕΟΤ στις 19:30.

Μέσα από τα μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ήρωα λαό της Παλαιστίνης αλλά και των υπόλοιπων λαών της περιοχής, του Ιράν, του Λιβάνου, της Συρίας, της Υεμένης που βρίσκονται στο επίκεντρο των οικονομικών και στρατιωτικών ανταγωνισμών για τα κέρδη και τα συμφέροντα των λίγων . Στέλνουμε μήνυμα καταδίκης στο κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ που σκοτώνει μαζικά τον Παλαιστινιακό λαό και τον καταδικάζει σε γενοκτονία και λιμό, που βομβαρδίζει το Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και που τώρα κλιμακώνει την επίθεση κατά του Ιράν, στηρίζεται στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά από τις ΗΠΑ και την ΕΕ που είναι συνένοχοι και συνυπεύθυνοι. Ενώνουμε τις φωνές μας στον ρυθμό που χτυπάνε οι καρδιές μας. Να ακουστεί δυνατά το σύνθημα: Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

To Πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία από τα μαθητικά συγκροτήματα

· Interlucent

· System of the down- Tribute

και ομιλία από Μαθήτρια.

Στο χώρο των Φεστιβάλ θα υπάρχει έκθεση με θέμα : ‘’Στο σύστημα του κέρδους θυσία η ζωή μας, να αλλάξουμε τον κόσμο η μόνη επιλογή μας!’’. Επίσης θα λειτουργεί Βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής.

