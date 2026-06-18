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Αεροδρόμιο Ηρακλείου: "Πέταξε" η επιβατική κίνηση τον Μάιο

αεροδρομιο ηρακλειου επιβατες
clock 11:25 | 18/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Αύξηση 8,1% κατέγραψε τον Μάιο του 2026 το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο διακίνησε 1.139.079 επιβάτες έναντι 1.054.181 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Η θετική αυτή εικόνα στο Ηράκλειο εντάσσεται στη γενικότερη ανοδική τάση της επιβατικής κίνησης στα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 23.076.532 επιβάτες στο σύνολο των εμπορικών πτήσεων, σημειώνοντας αύξηση 5,7% σε σχέση με το 2025.

Αντίστοιχα, αυξημένη κατά 4,8% εμφανίζεται και η κίνηση των αεροσκαφών, με 186.119 πτήσεις την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026, έναντι 177.573 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Θετική τάση καταγράφεται και στα 24 περιφερειακά αεροδρόμια της ΥΠΑ, όπου η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2.946.699 επιβάτες, αυξημένη κατά 8,5% σε σχέση με το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της αεροπορικής δραστηριότητας σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

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