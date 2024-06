Τρόμος στις ΗΠΑ: Μπαράζ πυροβολισμών με τουλάχιστον έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες

Μια σειρά μαζικών πυροβολισμών συγκλόνισε τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Κυριακής, αφήνοντας τουλάχιστον έναν νεκρό και άλλους 34 τραυματίες σε μόλις τέσσερις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, την Αλαμπάμα, το Μιζούρι και το Οχάιο.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εν μέσω μιας ευρύτερης σειράς πρόσφατων μαζικών πυροβολισμών, μεταξύ των οποίων σε ένα παντοπωλείο του Αρκάνσας την Παρασκευή που άφησε πίσω τέσσερις νεκρούς και εννέα τραυματίες - καθώς και έναν άλλο σε νυχτερινό κέντρο στο Κεντάκι το Σάββατο που σκότωσε έναν και τραυμάτισε επτά.

Η βία ανέβασε τον αριθμό των μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος, από την Κυριακή, σε περισσότερες από 240 – κατά μέσο όρο περισσότερες από μία ημερησίως, σύμφωνα με το Gun Violence Archive.

