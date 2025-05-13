Η Πλαίσιο ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas για το 2025

Η Πλαίσιο, για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια, διακρίνεται ως κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα, κατακτώντας την 7η θέση στη λίστα Best Workplaces™ Hellas για το 2025, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Η διάκριση αυτή -η οποία έρχεται σε συνέχεια της 10ης θέσης που έλαβε το 2017, της 4ης το 2019 αλλά και της ανάδειξής της, ως κορυφαίο εργοδότη για τις γυναίκες για το 2025- αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο, τη στρατηγική που υλοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, επιδιώκοντας να συνδυάσει αρμονικά την επιχειρηματική της ανάπτυξη, με τη διατήρησή της ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες στην Ελληνική αγορά.

Η Πλαίσιο θέλει να δημιουργήσει ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον

Η Πλαίσιο έχει θέσει ως βασικό της στόχο να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εργοδότες επιλογής στη χώρα. Σε αυτή τη λογική, έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό της, υλοποιώντας προγράμματα και ενέργειες που επιτρέπουν σε κάθε μέλος της ομάδας να εργάζεται και να αναπτύσσεται σε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο ενθαρρύνει την επαγγελματική εξέλιξη, διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και προσφέρει αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους εργαζομένους.

Το 2024, η Πλαίσιο επένδυσε σημαντικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, παρέχοντάς τους 44.755 ώρες εκπαίδευσης συνολικά, έδωσε τη δυνατότητα στο 8% των εργαζομένων της (132 εργαζόμενους) να συμμετέχουν σε προγράμματα ηγεσίας, ενώ πιστή στην στρατηγική της να αξιοποιεί τους ανθρώπους της για την κάλυψη ανώτερων και στελεχιακών θέσεων εντός της εταιρείας, είδε 170 plaisiopeople (το 11% του συνόλου των εργαζομένων) να αναλαμβάνουν, εντός του έτους, νέα καθήκοντα ή προαγωγή.

Η ομάδα της Πλαίσιο, η οποία είναι σήμερα από τις πλέον νεανικές, με το 57% του ανθρώπινου δυναμικού της να είναι κάτω των 30 ετών, ανέδειξε την εταιρεία ως κορυφαίο εργοδότη, θεωρώντας ότι αντιμετωπίζεται με δικαιοσύνη (97% των εργαζομένων), αισθάνεται ασφαλής και ευπρόσδεκτη (94%), ότι τους φέρονται δίκαια ανεξαρτήτως φύλου (94%).

Best Workplaces™ for Women 2025: η Πλαίσιο κορυφαίος εργοδότης για τις γυναίκες

Η Πλαίσιο έχει αποσπάσει, μόνο τα τελευταία 5 τελευταία χρόνια, περισσότερα από 40 βραβεία για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αποδεικνύοντας τη διαχρονική της δέσμευση στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, εξελισσόμενου και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος.

Το 2025, έλαβε μια από τις πλέον σημαντικές διακρίσεις της, ως κορυφαίος εργοδότης για τις γυναίκες, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στη σχετική λίστα Best Workplaces™ for Women 2025, στην κατηγορία εταιρειών με πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Η σημαντική αυτή διάκριση, ακολουθεί την 8η θέση του 2024, τονίζοντας τη σταθερή πρόοδο της Πλαίσιο στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών #plaisiopeople. Σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν το 48% του ανθρώπινου δυναμικούκαι το 37,5% των θέσεις ευθύνης.

Η διάκριση Best Workplace™, η οποία απονέμεται από τον οργανισμό Great Place to Work®, αναγνωρίζει εταιρείες που ξεχωρίζουν για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον και την υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων τους. Η αξιολόγηση βασίζεται στις ανώνυμες απαντήσεις των εργαζομένων σχετικά με την αξιοπιστία της ηγεσίας, τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την υπερηφάνεια και τη συναδελφικότητα, καθώς και στην παρουσίαση των πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζει η εταιρεία για τη δημιουργία ενός θετικού χώρου εργασίας.