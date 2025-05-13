Θρήνος για τον 32χρονο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας που "έσβησε" στην άσφαλτο
Στέφανος
clock 10:27 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην επαρχιακή οδό Παλιαμπέλων-Βόνιτσας.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο νεκρός είναι ο 32χρονος Στέφανος Κοτρώτσος, ο οποίος ήταν πρόεδρος της κοινότητας Παλιάμπελων Αιτωλοακαρνανίας.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή με αναβάτη τον 32χρονο, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, βγήκε από τον δρόμο.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο άτυχος 32χρονος βγήκε από τον δρόμο όταν προσπάθησε να αποφύγει ένα αγριογούρουνο που πετάχτηκε στον δρόμο.

Τροχαίο Δυστυχημα Αιτωλοακαρνανία
