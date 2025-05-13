Θρήνος για τον 32χρονο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας που "έσβησε" στην άσφαλτο

Τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην επαρχιακή οδό Παλιαμπέλων-Βόνιτσας.







Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο νεκρός είναι ο 32χρονος Στέφανος Κοτρώτσος, ο οποίος ήταν πρόεδρος της κοινότητας Παλιάμπελων Αιτωλοακαρνανίας.







Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή με αναβάτη τον 32χρονο, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, βγήκε από τον δρόμο.







Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο άτυχος 32χρονος βγήκε από τον δρόμο όταν προσπάθησε να αποφύγει ένα αγριογούρουνο που πετάχτηκε στον δρόμο.

