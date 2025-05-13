Έκανε ΚΑΡΠΑ σε γατάκι και το επανέφερε στη ζωή! (βίντεο)

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media καταγράφει την προσπάθεια μιας γυναίκας να σώσει ένα γατάκι που είχε πέσει σε φρεάτιο στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, όταν ο πατέρας της οικογένειας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, έσπευσε να ανοίξει το καπάκι του φρεατίου και να βγάλει έξω το άτυχο ζώο.

«Δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρει»

Οπως φαίνεται στο βίντεο του thestival.gr, η κόρη της οικογένειας, 21 ετών και νοσηλεύτρια, διαπίστωσε ότι το γατάκι ήταν αναίσθητο. Χωρίς να χάσει χρόνο, του έκανε ΚΑΡΠΑ, ξεκινώντας μαλάξεις και προσπαθούσε να το επαναφέρει.

«Ήμουν πολύ συγκινημένη. Δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρει, φαινόταν πως είχε πεθάνει. Τελικά όλα πήγαν καλά», ανέφερε η νεαρή στο MEGA.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή της, το γατάκι επανήλθε και λίγα λεπτά αργότερα βρισκόταν ξανά στην αγκαλιά της μητέρας του.

Δείτε βίντεο με την νοσηλεύτρια να κάνει ΚΑΡΠΑ σε γατάκι: