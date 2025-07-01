Τουρκία: Μάχη με τις φλόγες και χιλιάδες εκκενώσεις – Πύρινα μέτωπα σε Σμύρνη, Χατάι, Μανίσα (βίντεο)

Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνουν για ακόμη μία ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς το έργο τους δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι.

Από τις 11 φωτιές που ξέσπασαν χθες έχουν τεθεί υπό έλεγχο οι 5 πυρκαγιές. Οι πυροσβέστες επιχειρούν αυτή την ώρα σε έξι μέτωπα στην Μανίσα, την Σμύρνη και το Χατάι.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Γιουμακλί οι 6 φωτιές που συνεχίζουν να καίνε βρίσκονται στις περιοχές Ακχισάρ, Κουλα και Αχμετλί της Μανίσα, τις περιοχές Σεφεριχισάρ και Μέντερες της Σμύρνης και την περιοχή Αττάκεια στο Χατάι.

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Κεμάλ Μεμίσογλου ανέφερε ότι 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις φωτιές, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τουρκία: Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα σε πολλά μέτωπα – Μάχη με τις φλόγες στη Σμύρνη, απειλούνται κατοικίες και βιομηχανικές ζώνες – «Βρέχει» στάχτες στα ελληνικά νησιά

Γερλίκαγια: 50.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια είπε ότι πάνω από 50.000 άτομα από την Σμύρνη, το Μπιλετζίκ και το Χατάι εκκένωσαν τα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν υποστεί ζημιές 64 σπίτια, 3 επαγγελματικά κτίρια και 20 αχυρώνες στο Μπιλετζίκ και ακόμη 132 σπίτια και 1 επαγγελματικό κτίριο στην Σμύρνη.

Στην φωτιά στην Σμύρνη επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 14 ελικόπτερα, 1.113 άτομα με 122 υδροφόρα οχήματα, 74 βυτιοφόρα και 84 μηχανήματα έργων. Ο δήμαρχος Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν ανέφερε ότι 5 συνοικίες στο Σεφεριχισάρ εκκενώθηκαν. Εξήγησε ότι η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις καθώς το σημείο όπου ξέσπασε ήταν δύσβατο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα αεροσκάφη να μην επιχειρούν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Στο Χατάι για την φωτιά επιχειρούν 4 ελικόπτερα, 1.000 πυροσβέστες και 414 πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες. Συνολικά 60 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από την φωτιά, ενώ περίπου 1.800 άνθρωποι χρειάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

