Καίγεται η Σμύρνη στην Τουρκία: Καταστράφηκαν σπίτια, εκκενώθηκαν οικισμοί (βίντεο)

Πολλά πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι τουρκικές πυροσβεστικές δυνάμεις το τελευταίο 24ώρο στη Σμύρνη, το Ντενιζλί, το Αϊδίνι και τη Μανίσα. Η δασική πυρκαγιά, που ξέσπασε στα όρια των περιοχών Μεντερές και Σεφεριχισάρ, εξαπλώθηκε σε κατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν τουλάχιστον 10 οικισμούς, τους περισσότερους στην περιοχή του Σεφεριχισάρ. Η φωτιά ήταν ορατή ακόμα και από τα ελληνικά νησιά, ενώ στάχτες έφτασαν στην Πάτμο.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ, στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε η Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Σμύρνης σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μπούτζα της επαρχίας της Σμύρνης, ένας ύποπτος συνελήφθη για εμπρησμό με βενζίνη. Σύμφωνα με τον Τουντζ, 17 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε ορισμένες επαρχίες μεταξύ 26 και 28 Ιουνίου.

🔴 Menderes, Gaziemir ve Seferihisar'da meydana gelen yangınlara müdahale ediliyor. 🔴 Yangınlar birçok yerleşim birimini tehdit etmeye başladı. 🔴 Gaziemir'de bazı otoyolların çıkışı yangın nedeni ile…

Είναι ενδεικτικό ότι 77 πυρκαγιές ξέσπασαν την Κυριακή στην Τουρκία. 53 από αυτές σε δάση. 1.459 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σε ένα μήνα. Αρκετά σπίτια στη Σεφεριχισάρ καταστράφηκαν από την πυρκαγιά που μαίνεται για περισσότερες από 12 ώρες. Λόγω των ισχυρών ανέμων η επέμβαση των εναέριων μέσων ήταν περιορισμένη, με τις τουρκικές αρχές να ελπίζουν πως σήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν περισσότερα.

Korkunç bir durum..

Şu an attı arkadaşım bu görüntüyü Seferihisar güncel #İzmirYanıyor pic.twitter.com/N3xB5yWg27 — Ozan / Tüylü Mikrofon (@tuylumikrofon) June 29, 2025

Οι φλόγες έφτασαν στα σπίτια

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να εκκενώσουν τα σπίτια τους σε αρκετούς οικισμούς που λόγω των ισχυρών ανέμων ήταν αδύνατο να ελεγχθεί η φωτιά. Όσοι είχαν παγιδευτεί διασώθηκαν με τη φωτιά να φτάνει στα σπίτια το βράδυ.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο διασώθηκε στην πόλη Ομούρ του Σεφεριχισάρ.

İzmir Seferihisar Doğankent Sitesi’nde başlayan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev alevlere teslim oldu.. #izmir pic.twitter.com/YEDreyxtPc — İzmir'de Bunlar Oldu (@izmirimhaber) June 29, 2025

Οι αρχές πήραν τον 70χρομο άνδρα, του οποίου το σπίτι είχε αρχίσει να καίγεται, αγκαλιάζοντάς τον και τον πήγαν στα οχήματά τους. Η ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της IHH στη Σμύρνη παρέδωσε τον ηλικιωμένο άνδρα σε ιατρικές ομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν εκκενωθεί τουλάχιστον 10 συνοικίες. Η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλη περιοχή λόγω της ταχύτητας του ανέμου που έφτασε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Ξεκίνησε στο πάνω μέρος της γειτονιάς Ντογάνμπεϊ έφτασε στα παραθαλάσσια συγκροτήματα κατοικιών και τα σπίτια εκεί άρχισαν επίσης να καίγονται.

Οι χερσαίες δυνάμεις που φτάνουν τους 1.200 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 600 είναι δασικοί συνέχισαν τη μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα, ενώ τα αεροσκάφη, τα οποία δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την επέμβασή τους λόγω ισχυρών ανέμων και σκότους, θα τεθούν ξανά σε λειτουργία όταν βελτιωθεί ο καιρός.

«Βρέχει» στάχτη στα Ελληνικά νησιά

Μάλιστα από τις εκτεταμένες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή οι στάχτες και η οσμή της φωτιάς έφτασαν μέχρι την Πάτμο. Σύμφωνα με παραθεριστή που βρίσκεται στο νησί λόγω του πυκνού καπνού φάνηκε να νυχτώνει από τις 19:30, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική από τις στάχτες και η βρώμα από τα όσα καίγονται και αναδύονται στην ατμόσφαιρα ήταν ανυπόφορη.

Όπως είπε η κινητοποίηση ήταν τεράστια με στρατό, αστυνομία, δήμο και πυροσβέστες να βρίσκονται σε επιφυλακή και πλήρη ετοιμότητα «για να μην μας βρει κανένα κακό».