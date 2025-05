Τελ Αβίβ: Πυραυλική επίθεση των Χούθι κατά του αεροδρομίου (βίντεο)

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα σε πολλές περιοχές του Ισραήλ μετά τη ρίψη βαλλιστικού πυραύλου προερχομένου από τους Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο πύραυλος φέρεται να έπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, με συνέπεια να τραυματιστούν έξι άτομα. Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ, οι τραυματίες είναι ένας άνδρας 50 ετών και δύο γυναίκες, 54 και 38 ετών, σε καλή κατάσταση, οι οποίες χτυπήθηκαν από το ωστικό κύμα. Ένας άνδρας 64 ετών τραυματίστηκε ελαφρά όταν χτυπήθηκε από ένα αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το σημείο της πρόσκρουσης, ενώ άλλες δύο γυναίκες, 22 και 34 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ έτρεχαν για να βρουν καταφύγιο, σύμφωνα με την MDA.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη στιγμή που σκάει ο πύραυλος στον χώρο του αεροδρομίου

The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport's perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.

Ο πύραυλος των Χούθι, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να αναχαιτίσει χωρίς τελικά να τα καταφέρει, έπεσε σε ένα αλσύλλιο, εντός της περιμέτρου του αεροδρομίου.



The ballistic missile fired by the Iran-backed Houthis in Yemen a short while ago apparently impacted in the area of Ben Gurion Airport.

The IDF says it fired interceptors at the Houthi missile, and is investigating the impact at the airport.

There are no immediate reports of… pic.twitter.com/oCmasSxfOu

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025