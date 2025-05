Φιλιππίνες: Όχημα έπεσε σε είσοδο του αεροδρομίου -Δύο νεκροί μεταξύ των οποίων ένα μικρό κορίτσι

Ένα όχημα προσέκρουσε σε μια είσοδο στο αεροδρόμιο της Μανίλας στις Φιλιππίνες, το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα νεαρό κορίτσι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο Ερυθρός Σταυρός των Φιλιππίνων δήλωσε ότι το κορίτσι ήταν 4 ετών, αλλά ο υπουργός Μεταφορών Vivencio Hizon δήλωσε ότι ήταν 5 ετών.

Το άλλο θύμα ήταν ένας ενήλικας άνδρας, ανέφερε η ανθρωπιστική οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

MANILA, Philippines — The Philippine Red Cross (PRC) on Sunday confirmed that two individuals—a male adult and a 4-year-old girl—were killed after a black SUV plowed into the departure entrance of the Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1.

