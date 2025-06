Συρία: Νεκροί και τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία (βίντεο)

Βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Ντουέιλαα της Δαμασκού, στη Συρία, προκαλώντας μεγάλο αριθμό θανάτων.

Οι Αρχές μιλούν για τουλάχιστον 22 νεκρούς και 63 τραυματίες, από τους οποίους πολλοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: A suicide attack took place at the St. Elias church in Dwel'a, on the eastern outskirts of Damascus. pic.twitter.com/Pen5sp25cc

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι που ανατινάχθηκε στην εκκλησία της Δαμασκού ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για έναν δράστη (και πιθανόν και δεύτερο άτομο) που άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως πριν εκραγεί η βόμβα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA επιβεβαιώνει την επίθεση στην εκκλησία όπως και ότι υπήρξαν «πολλά θύματα». Από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε ότι θύματα ήταν πολίτες, όπως και ότι το περιστατικό είναι υπό έρευνα.

Η εκκλησία, που είχε χτιστεί τον 8ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 19ο, υπέστη ζημιές. Θεωρείται μία από τις σημαντικές για την κοινότητα των ελλορθοδόξων στη Δαμασκό και είναι τόπος και κοινωνικών συναθροίσεων κατά τις Κυριακές και τις θρησκευτικές εορτές.



Καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών

Την απερίφραστη καταδίκη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας στον ελληνορθόδοξο ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, εξέφρασε με ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και αφού τονίζει ότι σήμερα ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους της Ελλάδας στην ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, απαιτεί από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους, αλλά και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

There are concerns that HTS security forces may be interfering with the crime scene.

They encircled St. Elias Church shortly after the attack.

We urgently need international investigators on the ground — with the support of Greece and Cyprus — to ensure transparency and justice. pic.twitter.com/H1lN7Y8sZO

— Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) June 22, 2025