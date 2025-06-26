«Στάζει;»: Η στιγμή που από το ταβάνι της γαλλικής εθνοσυνέλευσης πέφτει νερό στο κεφάλι του Μπαϊρού (βίντεο)
clock 15:14 | 26/06/2025
newsroom ekriti.gr

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Γαλλία έχει προκαλέσει τον θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, όμως το περιστατικό με το νερό να στάζει στο κεφάλι του πρωθυπουργού μέσα στη Βουλή, μάλλον θα μείνει αξέχαστο.

Ενώ η κακοκαιρία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, στην Εθνοσυνέλευση γινόταν συζήτηση σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Την επίμαχη στιγμή, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ολοκληρώνει την ομιλία του και ευχαριστεί τους παρόντες βουλευτές. Καθώς ετοιμάζεται να κατέβει από το βήμα, κοιτάει προς τα επάνω, σαν κάτι να έσταξε πάνω του.

Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού / AP

Ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Ρολάν Λεσκιούρ τον ρωτά: «Στάζει;» και ο Μπαϊρού αστειευόμενος ρωτά: «Είχατε παρατηρήσει ότι βρέχει;». «Μόλις το είδα κύριε πρωθυπουργέ», απάντησε εκείνος. «Μου είχαν πει πως το ημικύκλιο (η αίθουσα στην οποία διεξαγόταν η συζήτηση) ήταν στεγανό αλλά όπως φαίνεται…».

Στην συνέχεια ο προεδρεύων διαπιστώνει πως υπάρχουν νερά στο βήμα και αποφάσισε τη διακοπή της συζήτησης ώστε να έρθουν τα εξειδικευμένα συνεργεία και να αναλάβουν τον χώρο. Επανήλθε μετά από 15 λεπτά λέγοντας:

«Αυτό το περιστατικό προκλήθηκε προφανώς από την καταρρακτώδη βροχή που έπληξε το Παρίσι. Είχαμε μια μικρή διαρροή εκεί πάνω, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση απορροφητικών χαλιών για να αποτραπεί η επανάληψη του συμβάντος».

Η συζήτηση αναβλήθηκε οριστικά και θα οριστεί νέα ημέρα και ώρα για τη διεξαγωγή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΝΑΤΟ: Καταληκτική συμφωνία στην ιστορική Σύνοδο για την αύξηση της αμυντικής δαπάνης στο 5%

Αθήνα: Τροχαίο δυστύχημα - Νεκρός 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Κι άλλοι επαγγελματίες... στο μάτι του Big Brother της Εφορίας

