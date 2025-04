Σουηδία: Πυροβολισμοί στην Ουψάλα με νεκρούς (βίντεο)

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Ουψάλα της Σουηδίας λόγω πυροβολισμών που σημειώθηκαν σε πλατεία στο κέντρο της πόλης.

Τοπικά μέσα (Aftonbladet και Expressen) έκαναν λόγο για νεκρούς, ενώ αργότερα η αστυνομία επιβεβαίωσε στην Upsala Nya Tynding ότι οι νεκροί είναι τρεις.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, ανέφερε πως δέχτηκε κλήσεις από πολίτες που άκουσαν δυνατούς κρότους, οι οποίοι έμοιαζαν με πυροβολισμούς κοντά στην πλατεία Vaksala στο κέντρο της Ουψάλα.



Several people injured in mass shooting in the "Modern Sweden" city of Uppsala.

Police responded to multiple reports of gunfire.

Situation just unfolding. pic.twitter.com/uepaqhCRlo

