Άνδρας σκοτώθηκε όταν έπεσε στο κενό από αερόστατο που πήρε φωτιά
clock 00:45 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα φρικιαστικό βίντεο κατέγραψε την τραγική στιγμή που ένας άνδρας έπεσε και σκοτώθηκε αφού κρεμόταν από ένα φλεγόμενο αερόστατο.

Η τραγωδία συνέβη την Κυριακή στο Πρώτο Φεστιβάλ Αερόστατων στη Ζακατέκας, στο Ζακατέκας του Μεξικού. Στο βίντεο φαίνεται το αερόστατο να ταξιδεύει στον αέρα καθώς το κάτω μισό τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ ένα άτομο διακρίνεται να κρέμεται από ένα σχοινί.

Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και αναγνωρίστηκε ως ο 40χρονος με Luicio N, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Riviera Maya News. Ο 40χρονος φέρεται να βρισκόταν στο αερόστατο με δύο άλλα άτομα όταν ξέσπασε η φωτιά, ενώ ήταν ακόμα στο έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους βοήθησε να ξεφύγουν, αλλά μπλέχτηκε στο σχοινί ενώ το αερόστατο άρχισε να κινείται. Τον σήκωσε στον αέρα και κρεμόταν στο σχοινί πριν πέσει.



Το σοκαριστικό βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί εξέφρασαν τον τρόμο τους αφού είδαν τον άνδρα να πέφτει και να σκοτώνεται.



«Σπαρακτικό. Η τελευταία του πράξη ήταν θάρρους και θυσίας. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε ένας. «Τι τραγική και ηρωική ιστορία. Η τελευταία πράξη ανιδιοτέλειας του Luicio , στην προσπάθειά του να σώσει τους άλλους ενώ ενώ διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο ο ίδιος, λέει πολλά για τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί», πρόσθεσε άλλος.

Πηγή: iefimerida.gr

