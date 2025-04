Ρωσία: Συναγερμός μετά από ισχυρή έκρηξη ανατολικά της Μόσχας (βίντεο)

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μια πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε μια αποθήκη πυρομαχικών σε στρατιωτική μονάδα στην περιφέρεια Βλαντίμιρ προκλήθηκε από μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες δεν υπάρχουν θύματα από το συμβάν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα την πυροδότηση και έκρηξη πυρομαχικών, τόνισε το υπουργείο.

Η ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή Κιρζάτς όπου βρίσκεται η αποθήκη πυρομαχικών, μετέδωσαν νωρίτερα τοπικά μέσα ενημέρωσης και κανάλια στο Telegram, που βρίσκονται κοντά σε ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η έκρηξη οδήγησε στην εκκένωση πολλών χωριών.

🇺🇦🇷🇺 Explosion at Russian Ammo Depot in Vladimir Region

A large explosion occurred at the 51st GRAU ammunition depot near Barsovo, Vladimir Oblast, Russia.

📍 56.0988820, 38.7445008 (Source: Dnipro Osint) pic.twitter.com/ESPRBf9EFI

— Conflict Dispatch (@ConflictDISP) April 22, 2025