Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία - Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις

Την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μία συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία εξέφρασε την Πέμπτη (4/6) ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα ζήτησε κάποιους συμβιβασμούς. «Η Ρωσία είναι έτοιμη, η Ουκρανία πρέπει επίσης να κάνει συμβιβασμούς», τόνισε. «Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα τότε αν υπάρξει συμφωνία σε αυτό το πλαίσιο», πρόσθεσε.

«Μπορούμε να ελέγξουμε την περιοχή του Ντονμπάς και μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Το ένα πράγμα δεν έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Γιατί νομίζετε ότι έρχεται σε αντίθεση;», διερωτήθηκε ο Πούτιν.

Putin:







We can control the Donbas region, and we can strike a deal.







One thing does not contradict another. Why would you think that it does? pic.twitter.com/kmePF1T98w — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη στον πόλεμο και ότι τα ρωσικά στρατεύματα κερδίζουν έδαφος, καθώς και ότι το 100% του Λουχάνσκ της Ουκρανίας, το 85% του Ντόνετσκ και το 80% της Ζαπορόζια βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο. Νωρίτερα, ωστόσο, ένας πρώην Ρώσος κατάσκοπος προέτρεψε τη Ρωσία να αντιμετωπίσει την πιθανότητα η χώρα να βρίσκεται σε πόλεμο «για μερικές δεκαετίες» εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας. «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα είμαστε σε πόλεμο τα επόμενα χρόνια, ίσως για μερικές δεκαετίες», δήλωσε ο Αντρέι Μπεζρούκοφ στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. «Μπορεί να είναι ένας πολύ θερμός πόλεμος, μπορεί να είναι ένας υφέρπων πόλεμος. Ακόμα κι αν επεκταθεί σε άλλες περιοχές, θα έχουμε δύο γενιές που μπορούν να θεωρηθούν ουσιαστικά ότι βρίσκονται σε πόλεμο. Και πρέπει να μάθουμε πώς να ζούμε με αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Μπεζρούκοφ υπό χειροκροτήματα σε μια κατάμεστη αίθουσα. Υποστήριξε ότι οι σύγχρονοι πόλεμοι δεν στοχεύουν πλέον στην κατάληψη εδαφών αλλά στην καταστροφή του αντιπάλου, λέγοντας ότι η Δύση προσπαθούσε να αποφύγει μια πυρηνική αντιπαράθεση και αντ' αυτού «βράζει αργά τον βάτραχο». Ο Μπεζρούκοφ αναφέρθηκε στις επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αγία Πετρούπολη εκείνο το πρωί, προειδοποιώντας ότι «ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί το Starlink μπορεί να πετάξει σε οποιαδήποτε περιοχή και να χτυπήσει έναν συγκεκριμένο στόχο». «Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για εμάς - δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό».

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