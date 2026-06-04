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ΚΟΣΜΟΣ
Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία - Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις
Ποιοι είναι οι "εχθροί" της χώρας
clock 20:46 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μία συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία εξέφρασε την Πέμπτη (4/6) ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα ζήτησε κάποιους συμβιβασμούς. «Η Ρωσία είναι έτοιμη, η Ουκρανία πρέπει επίσης να κάνει συμβιβασμούς», τόνισε. «Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα τότε αν υπάρξει συμφωνία σε αυτό το πλαίσιο», πρόσθεσε.

«Μπορούμε να ελέγξουμε την περιοχή του Ντονμπάς και μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Το ένα πράγμα δεν έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Γιατί νομίζετε ότι έρχεται σε αντίθεση;», διερωτήθηκε ο Πούτιν.

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