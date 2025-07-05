Politico: ΗΠΑ και Κίνα άρουν τους περιορισμούς εξαγωγών σε βασικά προϊόντα

Στην υλοποίηση μιας συμφωνίας που επετεύχθη τον προηγούμενο μήνα στο Λονδίνο για την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ειδών απαραίτητων για τη βιομηχανική παραγωγή, προχωρούν τo Πεκίνο και η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αποκλιμακώσουν έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

«Η κινεζική πλευρά εξετάζει και εγκρίνει αιτήσεις για άδειες εξαγωγής για επιλέξιμα ελεγχόμενα προϊόντα σύμφωνα με τον νόμο. Η αμερικανική πλευρά έχει επίσης λάβει αντίστοιχα μέτρα για την ακύρωση μιας σειράς περιοριστικών μέτρων κατά της Κίνας, και η κινεζική πλευρά έχει ενημερωθεί για τις σχετικές πληροφορίες», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας σε ανακοίνωση την Παρασκευή.

Αυτά τα «επιλέξιμα ελεγχόμενα προϊόντα» είναι μια έμμεση αναφορά στις σπάνιες γαίες - μεταλλικά στοιχεία απαραίτητα για την κατασκευή τεχνολογιών τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα. Το Πεκίνο ελέγχει σχεδόν μονοπωλιακά την παγκόσμια προμήθεια αυτών των κρίσιμων ορυκτών και έχει επιβάλει περιορισμούς εξαγωγών σε 11 τέτοια ορυκτά από τον Δεκέμβριο.

Η λίστα με τα προϊόντα για τα οποία οι ΗΠΑ έχουν άρει τους περιορισμούς εξαγωγών περιλαμβάνει κινητήρες αεροσκαφών, λογισμικό σχεδιασμού ημιαγωγών και αιθάνιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Από την πλευρά τους, CNNi και Reuters ανέφεραν προ ημερών ότι η Ουάσιγκτον έδωσε το πράσινο φως για την επανέναρξη αποστολών αυτών των προϊόντων προς την Κίνα.

Εύθραυστη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο

Η επανέναρξη των εξαγωγών βασικών προϊόντων υποδηλώνει την επιθυμία του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον να διατηρήσουν μια εύθραυστη εκεχειρία στον αλληλοκατηγορούμενο εμπορικό πόλεμο, που τον Απρίλιο οδήγησε σε δασμούς άνω του 100% και από τις δύο πλευρές.

Η διοίκηση Τραμπ μείωσε αυτούς τους δασμούς στο 55% τον περασμένο μήνα, ενώ η Κίνα μείωσε τους δικούς της δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ στο 10%, καθώς οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται μια ευρύτερη εμπορική συμφωνία.

Ωστόσο, η πρόθεση και των δύο πλευρών να χρησιμοποιούν ως όπλο τα μη δασμολογικά εμπόδια - συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης των περιορισμών στις αποστολές ορισμένων χημικών και λογισμικού προς την Κίνα, καθώς και το εμπάργκο του Πεκίνου στις εξαγωγές σπάνιων γαιών - αποτελεί συνεχιζόμενη απειλή για τις βιομηχανίες και των δύο χωρών.

Η κίνηση για αποκατάσταση του διμερούς εμπορίου βασικών τεχνολογιών και ορυκτών είναι ευχάριστη είδηση για τη βιομηχανία και τις αγορές. Ωστόσο, η σταθερότητα αυτών των εξαγωγών είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε μελλοντική όξυνση των εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας.

Τι έπεται

Η κυριαρχία του Πεκίνου στην αλυσίδα προμήθειας σπάνιων γαιών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τη βιομηχανία άμυνας των ΗΠΑ, που χρειάζεται τα ορυκτά αυτά από την Κίνα για την παραγωγή από πυρομαχικά και όπλα ακριβείας μέχρι στρατιωτικό εξοπλισμό νυχτερινής όρασης.

Μια συμφωνία για τον περιορισμό των εξαγωγών είναι πιθανό να είναι βασικό θέμα στην προσπάθεια επίτευξης ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας. Ωστόσο, είναι αβέβαιο αν το Πεκίνο θα εγκαταλείψει το πλεονέκτημά του στην προμήθεια σπάνιων γαιών, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ απέχουν χρόνια από το να αναπτύξουν αξιόπιστες εγχώριες πηγές αυτών των κρίσιμων ορυκτών.

