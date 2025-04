Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν δεν έχει διατάξει να επεκταθεί η πασχαλινή εκεχειρία, δήλωσε ο Πεσκόφ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν διέταξε να παραταθεί η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τα σχόλια που μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass έρχονται λίγες ώρες πριν λήξει η 30ωρη «πασχαλινή εκεχειρία» του Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας υποσχέθηκε να διακόψει «όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις» από τις 18:00 η ώρα χθες έως σήμερα τα μεσάνυχτα, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν από τότε κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις.

🇷🇺🇺🇦PUTIN’S EASTER TRUCE FALLS APART WITH HUNDREDS OF ATTACKS

Russia announced a 30-hour “Easter truce”—but Ukraine says it lasted minutes.

Zelensky reported 387 shellings, 19 assaults, and 290 drone uses within the first 6 hours of the so-called ceasefire.

Russia claims… https://t.co/kCk66mcPH0 pic.twitter.com/QFsQAfTPaj

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 20, 2025