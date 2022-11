«Παρέλυσε» το Λονδίνο από αλβανικό γλέντι - Πανάκριβα αυτοκίνητα, κόρνες και σπινιαρίσματα

Οι αλβανοί μετανάστες, γιόρτασαν το βράδυ της Δευτέρας στο Λονδίνο, την «Ημέρα της Ανεξαρτησίας» της χώρας τους, προκαλώντας εκνευρισμό στους αυτοκινητιστές που εγκλωβίστηκαν για ώρες στο δρόμο.

Εκατοντάδες Αλβανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους και όπως φαίνεται σε βίντεο στα social media, έφτασαν στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας με ακριβά αυτοκίνητα, εντός των οποίων ανέμιζαν κόκκινες σημαίες με τον μαύρο αετό. Προκάλεσαν χάος στους δρόμους του Λονδίνου, χτυπώντας συνεχώς τις κόρνες για να γιορτάσουν την Ανεξαρτησία της Αλβανίας που τιμάται στις 28 Νοεμβρίου κάθε χρόνο.

Παρέλυσε το Λονδίνο – Γλέντι με πανάκριβα αυτοκίνητα

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν οχήματα τύπου Audi, Range Rovers και Porsche να σταματάνε την κυκλοφορία γύρω από το Ουέστμινστερ. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα και μια μωβ Lamborghini Huracan και μια G-class Mercedes. Αυτοκίνητα που κοστίζουν πάνω από 100.000 λίρες.

Police trying to move on hundreds of cars with Albania 🇦🇱 flags around Westminster Bridge lots of wheel spins, engine revving, loud horns celebrating Independence Day pic.twitter.com/uq1zmr1jnU

— Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) November 28, 2022