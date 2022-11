Κίνα: Νέα επεισόδια σε διαδηλώσεις – Το μεγαλύτερο κύμα πολιτικής ανυπακοής εδώ και 10 χρόνια

Αλλη μια νύχτα ταραχών η χθεσινή (29/11) στην Κίνα και συγκεκριμένα στην πόλη Γκουάνγκτζου, με τα 19 εκατομμύρια κατοίκους.

Η οργή στην Κίνα για τη μηδενική πολιτική κρουσμάτων κορονοϊού έχει ξεχειλίσει. Πολίτες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς που φόραγαν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές και κράταγαν ασπίδες πάνω από τα κεφάλια τους για να μη τους χτυπήσουν αντικείμενα που εκτοξεύονταν εναντίον τους, όπως δείχνουν πλάνα που κυκλοφορούν σε social media. Σε άλλο βίντεο εικονίζονται συλληφθέντες με χειροπέδες.

Δυτικοί αναλυτές βλέπουν στις διαδηλώσεις το μεγαλύτερο κύμα πολιτικής ανυπακοής αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, πριν από μια δεκαετία.

Reports of more anti-#ZeroCovid unrest in #Guangzhou last night with police dressed white using shields to protect themselves from projectiles which were being thrown. #ChinaProtests #Covid #China https://t.co/OR6DjWbVek

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 30, 2022