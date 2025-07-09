Ο Τραμπ φέρεται να άναψε «πράσινο φως» για νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Ένα νέο κύμα κυρώσεων κατά της Ρωσίας φαίνεται να παίρνει μορφή στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, καθώς ένα σχετικό νομοσχέδιο κερδίζει όλο και περισσότερη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης πλέον και αυτής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Τραμπ εξέφρασε χθες την ενόχλησή του για τη στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι έχει «μπουχτίσει» από τη συμπεριφορά του.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα, Λίντσεϊ Γκράχαμ, βασικός εισηγητής του νομοσχεδίου, ανέφερε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως», ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Ανοίγει ο δρόμος για νέες κυρώσεις στη Ρωσία - Τι δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής σύμφωνα με το Politico

«Προχωράμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκράχαμ, σύμφωνα με το Politico, σημειώνοντας ακόμη πως ο Τραμπ του είπε: «Ήρθε η ώρα να κινηθούμε, οπότε θα κινηθούμε». Στο πλευρό του Γκράχαμ, συντάχθηκαν ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θιούν, και άλλοι γερουσιαστές του κόμματος, προαναγγέλλοντας ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την προώθηση του σχεδίου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να ανοίξει τον δρόμο, προκειμένου το επίμαχο νομοσχέδιο, που παρέμενε «παγωμένο» για καιρό, να εισαχθεί προς ψήφιση εντός του μήνα.

Σημειώνεται πως η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την επιβολή κυρώσεων ακολουθεί τις δηλώσεις του Τραμπ την Τρίτη, όπου άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο στήριξης του νομοσχεδίου. Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ενόχληση για την άρνηση του Πούτιν να προχωρήσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Στο παρασκήνιο, ο Γκράχαμ και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ προχώρησαν σε τροποποιήσεις, δίνοντας μεγαλύτερη ευχέρεια στον Τραμπ για την άρση κυρώσεων. Συγκεκριμένα, ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε δικαίωμα εξαίρεσης 180 ημερών για χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ή ουράνιο, η νέα εκδοχή προσθέτει και δεύτερη περίοδο 180 ημερών, η οποία όμως θα απαιτεί σχετική ψηφοφορία στο Κογκρέσο. «Είμαι πεπεισμένος ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος να δράσουμε», επανέλαβε ο Γκράχαμ.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Γκράχαμ

Πάντως, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Γκράχαμ και παρέπεμψε στις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ νωρίτερα την ίδια μέρα. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις, οι κυρώσεις δεν αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση εντός της εβδομάδας. Ωστόσο, ο Θιούν ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τον Λευκό Οίκο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή προγραμματισμό. «Θα έχουμε περισσότερα να πούμε για αυτό αργότερα μέσα στην εβδομάδα», είπε ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει «μεγάλο ενδιαφέρον» για να προχωρήσει το νομοσχέδιο.

